早前集團旗下Secret Tour入股More Digital，有行家說我們這麼勇，在疫市下仍擴充。其實這次入股已經傾談了一段時間，只是宣布一刻剛好是疫情開始的時候而已。我們投資任何公司，主要看對方是否真的認同我們的理念，公司業務和集團其他公司有沒有互補或協同效益；還有當時集團或子公司的資金是否充裕，可以作額外投資。至於市況的好壞，我們反而沒有怎麼考慮。

廣告市道從去年下半年開始，已經非常低迷。本來到了12月和一月，社會氣氛改善後，市道有回暖迹象。但從二月開始，碰上新冠肺炎的疫情，行業又再一次收縮。我們自去年六月以來，收購和開立了共四家公司，看似逆市擴充，但其實收購或籌組新公司，準備過程動輒超過半年，所以實際上大部分都是去年上半年已開始洽談。

現在集團旗下的一些子公司，擁有的資金遠超他們的營運需要，仍然在積極找尋收購對象。集團控股公司反而不會有甚麼大動作，一來要保留實力作後勤部門的營運，二來也要預備一些額外資金，萬一需要拯救那些受疫情影響較嚴重、資金較緊絀的公司。疫情看來還要持續一段時間，希望經此一「疫」之後，集團內所有公司都能生存下來。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》