受人尊敬的袁國勇教授，在同一公開場合說了兩句話，令醫生大惑不解：「科學家最重要是面對真相」和「或許沒人比我更愛國」，獨立句子還可以，但放在一起便有點矛盾。

「真相」在乎科學，而科學是觀察性學問，定義為「systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment」，重點是「觀察」和「實驗」，故此科學家口中的「真相」，定必基於某「觀察」或某「實驗成果」。

若要確認「或許沒人比我更愛國」是否真相，便要靠觀察和實驗，行為觀察說易不易、說難不難，因為惟有身邊人，才能作緊密監察，外人只能從環境證供得知一二，當袁教授及龍醫生白紙黑字刊印出來時，別人只能按這行為而偵測其用心和愛國心，其中最為矚目一句「武漢新冠狀病毒乃中國人劣質文化之產物」，試問有沒有人會對心愛的人說你有「劣質文化」？

「沒人比我更愛國」也需要比較性研究才能道出真相，要比較便先要把「愛國」質量化，例如可以計算做了多少對國家有益或有害的事，也可以察看有多少利或損國家的說話。若進而深一層，科學家可以研發「愛國指數」綜合各方面行為表現作比較，若沒有真正比較，重點還是放在「或許」兩字，就如「或許」我九十歲母親是世上最美麗的女人，別人不同意不打緊，自己同意便算。

科學利用政治，政治也利用科學，但真相定要基於觀察和實驗。