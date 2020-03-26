近年，社會的轉變確實為營商行業帶來很大衝擊，而其中一個挑戰，是我們正面對一個impatient market（沒耐性的市場）。現代人繁忙度和緊湊度長期高企，商品和娛樂五花八門，又有海量品牌提供選擇，形成brand parity（對品牌麻木）的現象。面對這樣一個沒耐性的世界，如何能製造令人心動的message呢？

Sell人或物，先要分清features（特徵）和benefits（能提供某種益處或能滿足對方某種需求）。單講特徵沒有意義，如：有些護膚品強調自家含有獨特配方，那只是特徵而已，但卻沒說明此方對皮膚有何獨特功效，那就不能在千百種護膚品當中令消費者刮目了。

我經常提醒年輕人，寫履歷表也要懂得活用features和benefits這組概念。且看以下履歷表如何陳述：「十年傳媒工作經驗」，那只是一個特徵的形容，沒有甚麼意義或資訊，究竟「十年傳媒工作經驗」建立了甚麼？能令面試人覺得對其公司會有益處或貢獻？那才是關鍵所在。要從對方立場去想，必須講出「十年傳媒工作經驗」所導引的具體益處，如：擁有很好的傳媒人脈圈或熟悉數碼媒體操作等，那才是會令面試人刮目的東西。

見過台灣某人像攝影課程在社交媒體這樣寫：「兩小時快速學會，立即被女友讚」、「不再被女孩罵，讀懂女孩心思，拍出讓女朋友開心的照片」，此文案很好，因攝影課程在網絡眾多，很多宣傳內容都只集中描述課程會教授的專業攝影技巧（features），往往刻板而沉悶，但此文案對技術隻字不提，精闢地帶出學完課程後的好處（benefits）——「立即被女友讚」，一句到位。

又，呈現益處時，最高境界是給人有希望或想像空間。早年在網上瘋傳一幀照片：賣橙婆婆在紙皮寫上「甜過初戀」，簡簡單單四個字，一針見血地扎中顧客的要求（當然是想買到甜橙），還帶給人無限想像（甜過初戀喎！誰會抗拒?!）怪不得令廣告界文案人一看，即大喊：「汗顏呀！」