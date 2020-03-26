  • 22°C
香港時間 : 2020326日 (四) 02:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

令人心動

副刊版 2020/03/26

分享：

近年，社會的轉變確實為營商行業帶來很大衝擊，而其中一個挑戰，是我們正面對一個impatient market（沒耐性的市場）。現代人繁忙度和緊湊度長期高企，商品和娛樂五花八門，又有海量品牌提供選擇，形成brand parity（對品牌麻木）的現象。面對這樣一個沒耐性的世界，如何能製造令人心動的message呢？

Sell人或物，先要分清features（特徵）和benefits（能提供某種益處或能滿足對方某種需求）。單講特徵沒有意義，如：有些護膚品強調自家含有獨特配方，那只是特徵而已，但卻沒說明此方對皮膚有何獨特功效，那就不能在千百種護膚品當中令消費者刮目了。

我經常提醒年輕人，寫履歷表也要懂得活用features和benefits這組概念。且看以下履歷表如何陳述：「十年傳媒工作經驗」，那只是一個特徵的形容，沒有甚麼意義或資訊，究竟「十年傳媒工作經驗」建立了甚麼？能令面試人覺得對其公司會有益處或貢獻？那才是關鍵所在。要從對方立場去想，必須講出「十年傳媒工作經驗」所導引的具體益處，如：擁有很好的傳媒人脈圈或熟悉數碼媒體操作等，那才是會令面試人刮目的東西。

見過台灣某人像攝影課程在社交媒體這樣寫：「兩小時快速學會，立即被女友讚」、「不再被女孩罵，讀懂女孩心思，拍出讓女朋友開心的照片」，此文案很好，因攝影課程在網絡眾多，很多宣傳內容都只集中描述課程會教授的專業攝影技巧（features），往往刻板而沉悶，但此文案對技術隻字不提，精闢地帶出學完課程後的好處（benefits）——「立即被女友讚」，一句到位。

又，呈現益處時，最高境界是給人有希望或想像空間。早年在網上瘋傳一幀照片：賣橙婆婆在紙皮寫上「甜過初戀」，簡簡單單四個字，一針見血地扎中顧客的要求（當然是想買到甜橙），還帶給人無限想像（甜過初戀喎！誰會抗拒?!）怪不得令廣告界文案人一看，即大喊：「汗顏呀！」

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

最新專欄文章 更多

真正的強大
2020/03/25
真正的強大
骨架即氣架
2020/03/20
骨架即氣架
行銷失明症
2020/03/19
行銷失明症
快活要由心
2020/03/18
快活要由心
我都有今日
2020/03/13
我都有今日
職場文化 職場技能 履歷表 領導能力 媒體 廣告 利嘉敏

上一篇文章

殺菌除濕治憂鬱的草本

下一篇文章

吾生也有涯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

特朗普豪賭博連任 重經濟輕疫情堪危
特朗普豪賭博連任 重經濟輕疫情堪危
專家樓論 - 納米新樓 還有不少捧場客
納米新樓 還有不少捧場客