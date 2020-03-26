排隊搶口罩啟示 數碼鴻溝須正視

新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情在中國轉趨緩和，但病毒卻繼續在全球擴散。據世衞組織每日疫情報告顯示，至3月25日夜晚，全球新冠肺炎確診病例總數達到436,959例；死亡病例達到19,668例。無論是確診病例或死亡病例，歐洲地區都持續增加，確診病例累計超過20萬例；死亡病例逾萬。

美國的疫情亦告轉急。據約翰斯‧霍普金斯大學發布的實時統計數據，截至香港時間3月25日晚上8時，美國新冠肺炎確診病例累計55,242例，死亡病例累計801例，成為海外確診數第二多的國家，僅次於確診數達69,176例的意大利。可見新冠病毒肺炎在全球「大流行」疫情，迄今也未知伊于胡底。

科技發展將人「分隔」 貧者愈貧？

不少醫學和公共衞生專業學者從確診人數、病亡率、基本繁殖數（Basic reproduction number）等角度，對COVID-19的爆發、感染和防疫等問題作出了分析與評估。筆者於本文擬從「數碼鴻溝」（Digital divide）的角度，去檢視今次新冠病毒肺炎對市民的生活影響。

所謂「數碼鴻溝」是指今日數碼時代，社會上不同人口，經濟狀況、居住環境、階級背景等不同的人，其接觸（Access）數碼產品、電子信息或通訊科技（如手提電話或網絡等）的機會與能力上之差別。簡單來說，科技發展把部分人「分隔」開來，就像經濟的發展，把不同人取得收入的差距也拉得更大，出現貧者愈貧、富者愈富的現象。

電腦界亦出現這種本質現象。不過，大多數對數碼鴻溝的分析，集中於其「接觸」，即可取得和使用電腦或互聯網之上，以為解決了「接觸」問題，鴻溝便可得到收窄。這是一般性的想法和分析。

在今次新冠肺炎疫情中，無論大中小學都告停課，老師通過網上授課教學。然而，有人擔心，如果學生在家中缺乏電腦或沒有高速上網裝置，這些學生接受教育的機會，豈不是受到減少甚至遭到「剝奪」？

因此，一些社會慈善團體便撥錢資助貧窮家庭為孩子添置電腦，方便他們學習；也有機構免費向學童派發高速上網卡，使他們能夠在家中參與老師的網上授課。目的是冀把家中沒有電腦或高速上網裝置的貧窮家庭學童，能夠取用到數碼產品，消除「數碼鴻溝」當事人無法「接觸」取得應用機會的阻障。

然而，很多可接觸或有機會使用數碼產品或裝置上網的人，往往有一個「不懂用」問題，使數碼鴻溝問題未能根本得到處理。在今次新冠肺炎疫情中，「一罩難求」的搶購現象，最能說明這個問題。

在2月份，疫情在香港來勢洶洶時，市民紛紛搶購口罩，用以防範受到感染。我們看到逾千人在相關店舖門前輪候購買，或排隊等候取得免費派送的口罩，此情此景，幾乎無日無之。在長長的人龍中，當中看到多是白髮蒼蒼的長者，以及一些看起來收入不高階層的人。

另一方面，亦有若干人——包括筆者身邊一些朋友，他們並沒有去排隊。主要原因是他們都是互聯網上的老練應用者甚至是技術熟悉者，透過上網，找尋到信息，到全球各地包括日本、南韓以至歐美地區搜購。即使有部分國家禁止口罩銷售出口，但熟悉應用互聯網的人，亦可通過輾轉的網上渠道，把口罩送抵香港。

安坐家網購 懂應用待遇不同

可以看到，在今日互聯網世代，懂得應用網絡提供方便和不懂得應用的人，在生活質素上得到「不同待遇」。不應用的人，其生活質素大大受到影響。隨着5G和物聯網普遍應用，若數碼鴻溝進一步拉闊，則香港除了經濟上的貧富差距日甚外，在數碼鴻溝差距上，若也出現貧者愈貧、富者愈富的「馬太效應」，社會無法把科技進步帶來的福利，進行較為公正的社會分配，問題實在值得留意和及早處理。

數碼鴻溝的現象，在排隊「搶購口罩」事件中特別顯眼。我們從這事件中取到甚麼啟示呢？

應用層面打開缺口 收窄鴻溝

很顯然，解決香港的數碼鴻溝問題，除了處理好「可接觸」的問題外，更要解決「可應用」這個更關鍵的問題。如何令這些人在應用數碼產品上形成習慣、有使用的積極性和決心，顯然是一個不容忽視的問題。

筆者過去曾研究美國在2003年由聯邦貿易委員會（FTC）推出的「謝絕來電登記計劃」（Do Not Call Registry），這個計劃要求消費者透過網上或電話登記取用服務。筆者的研究發現，部分美國人如果不保留一個電話渠道供其登記，而只強迫他們用互聯網登記，他們便索性不登記。事實上，當時美國全國的網絡滲透率甚高，很多市民沒有「接觸不到」網絡的問題。不登記去使用電子服務，「慣性」使然是其中一個主要因素（見Migration of Service to the Internet：Evidence from a Federal Natural Experiment一文，刊Information Systems Research，Vol. 26, No. 3, September 2015, pp. 606–618）。

如今不少政府和商業機構已透過網絡提供服務，在「不習慣使用」情況下，顯然會有一批人（如上文提及在街上輪候「搶購」口罩的人）無法享用到這些電子服務。目前，香港網絡滲透率差不多達到百分百，但為甚麼依然有市民只用電話買賣股票、或致電銀行取用服務，甚至在郵局排隊進行公共服務付帳？可見數碼鴻溝的問題，並非停留在「可接觸」數碼產品的層次，而需要在「應用」層面打開缺口，收窄鴻溝。

搶口罩事件清楚顯示，應用網絡的人與不應用的人，生活質素明顯受到影響。基於不少人家中並非無電腦或上網裝置可用，而是在生活中，「不習慣」用來進行交易或取得服務。因此，紓解問題的方法之一，是盡量簡化數碼服務使用設計的複雜性。這是一個重要的使用誘因，讓年紀大或知識水平較低的人，都可以用得上。

增誘因 簡化數碼服務使用

譬如，我們看到，不少上了年紀的人都玩手機電子遊戲，原因是操作容易，使用簡明。可以說，把服務的數碼應用程序簡化，據此去引導這些人進入網絡世界，從而能夠享用到科技進步帶來的福利，也讓他們有更多的行動選擇方式。例如，在今次疫情搶購口罩事件，便不用辛苦地在街上排隊，天未光便出門輪候。

值得一提，筆者上文提及的研究論文，其中一個結果發現，人口分布對數碼鴻溝亦有影響。教育程度低的人，數碼鴻溝的距離愈大，因此，收窄遭科技「隔離」的人，教育程度低者無疑是目標群體。

另一方面，有些人口雖然未必有直接「接觸」數碼產品或信息的渠道，但通過社交圈的朋友或家人，可以間接取用到電子服務。筆者幫助家人及親友從網上購買到口罩，便是一例。反而那些既無法「接觸」、又缺乏家人或朋友協助的人，最需要社會關顧他們在數碼鴻溝上的孤立無助境況。

今次新冠病毒肺炎疫情中，白髮蒼蒼的長者和普通平民排隊搶購，給我們一個深刻的體會——今日數碼世界裏「貧者愈貧、富者愈富」的「馬太效應」，這個數碼鴻溝問題不能忽視。

▲ 今次新冠病毒肺炎疫情中，白髮蒼蒼的長者排隊搶購口罩，讓人體會到數碼鴻溝問題不能忽視。（資料圖片）