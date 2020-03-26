南韓「N號房」教訓 後私隱年代怎自保

震驚南韓的「N號房」聊天群組案中，不少受害者是未成年少女，在不法分子的威迫利誘下成為長期性奴。年輕人若要安全瀏覽網絡世界，須學會保護個人私隱。

過度分享子女資料 風險高

N號房主腦與13名共犯日前落網，據韓媒報道，他們用多種方法包括金錢利誘、在掌握受害者個人資料與私密照後，令她們遭受反覆侵害，成為群組的牟利工具。74個受害者中，有16人是未成年，最年幼者僅11歲。

現時有後私隱年代（post-privacy era）一詞，指現代人已主動放棄個人私隱、主動公諸於世。美國早在2010年已有研究發現，9成的2歲兒童，以及多達8成嬰兒已有網絡足迹。台灣兒童福利聯盟去年公布的調查更指，20.5%家長曾發放孩子的「便便照」或洗澡等照片，22%「從未及偶爾」為子女私隱部位打格仔，或用貼圖遮住。

英國巴克萊銀行預計，家長過度分享子女個人資料（包括姓名、生日及住址），在2030年底前成為身份盜用的主因，佔整體個案的三分二。兒童一旦被不法分子盯上，損失的隨時多於金錢與信用，是故法國及德國警方已在Facebook上發出警告，呼籲家長保護子女私隱。

家長過度分享子女資訊，難為子女做好榜樣，青少年在社媒上亦難免發放過多個人資料。香港兒科醫學會和香港兒科基金前年調查發現，有56%青少年每天超過5小時在綫，36%表示想做網紅，更有人表示即使需要分享私事、或上載性感照，仍在所不惜。

散布私密影像 須立法規管

以私密照進行勒索的行為在本港不時發生，關注婦女性暴力協會去年公布一項調查指，有54%的施害者是與受害者認識，當中以情侶居多，以性暴力形式影像包括偷拍、「移花接木」、及盜取私密照。惟未經同意散布私密影像的行為在本港暫屬「無王管」，協會促請政府立法規管，並舉例指澳洲昆士蘭的相關法例下，最高刑罰可判監3年。

美國首府華盛頓及46個州亦有法例監管未經同意散布私密影像、包括情侶分手後常見的「報復色情」（revenge porn）。以紐約為例，其去年實施的法例禁止以造成情緒、財政或生理傷害為目的，未經他人同意分享私密影像，否則可構成騷擾，最高刑罰為判監1年及罰款1,000美元。

在後私隱年代，個人私隱更難保護，丟失私隱的危害卻極為深遠。家長在這方面有責教育好子女如何保護自己，本港個人資料私隱專員公署為家長提供多項建議，包括樹立保障個人資料的好榜樣、提醒子女妥善管理個人密碼、在網上登記及下載軟件時多留神、輔助子女在網上社交時設定私隱、及讓他們明白即使限制資料分享對象，亦不能杜絕資料外洩的風險。

網上的一舉一動及留下的痕迹，都不能磨滅，是故將任何私人影像放上網前，應考慮清楚隨時會被所有人看到，要做到網上不留痕，除了需要政府立法保障，還需靠個人警覺。

▲ 震驚南韓的「N號房」事件，不少未成年少女受威脅拍攝性愛影片。圖為N號房主腦趙主賓（中）被捕。（路透社圖片）