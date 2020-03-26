疫情添壓抑 5招助保持樂觀

新型冠狀病毒疫情（COVID-19）全球持續蔓延，世界衞生組織（WHO）於3月11日宣布定性為「全球大流行（pandemic）」，而香港亦面臨第二波疫情的衝擊。

復課仍然遙遙無期；增加不少家長的擔心和煩惱；學校因網上教學也給老師帶來額外的工作。無論在任何疫症中，人們都容易感到擔憂受壓，何況還未研製到有效疫苗的新冠狀病毒，更會讓人產生莫名的擔憂。

擔憂屬正常 積極分享討論

一般大眾最直接的就會擔心自己或家人擁有足夠的防疫物資，如口罩、消毒潔手液等；父母則會擔心停課的子女能否追上學習進度，時間表的安排等；又或自己或親友會否不幸染病，甚至死亡；可能亦會擔心全球經濟下滑，而家庭收入受到影響，或有機會遭到解僱；受隔離檢疫的人士可能會感到無助、沉悶、甚或抑鬱，同時也會害怕遭到社會、鄰里的排斥或歧視；至於不幸患病的人，心情更是複雜，既擔心自己能否痊癒，又會擔心會與摯愛分開。要再數算下去，只會沒完沒了。

與其壓抑擔憂的情緒、或刻意表現樂觀，倒不如學會接受自己或家人有擔憂是正常的心理反應，同時是可以分享並討論的。

克服無助感 慎選資訊源頭

本中心參考了不同國家和健康中心的資料，綜合了以下的建議，都是能有效幫助我們克服那份無助感的。

1.謹慎選擇資訊的源頭：

從可靠的途徑，或可信任的人士中獲取真實的資訊，就能避免因認知不足、謠言及不實資訊而產生無謂的恐懼。

2.發掘抗疫小故事：

一般而言，當有災禍時，人們都會發揮憐憫心，盡己之力，互相幫助，甚至有所犧牲。例如，堅持在前綫服務的醫護人員、勞心勞力的清潔工人等。他們的辛勞都值得大家表揚，並從中得到啟發，彼此勉勵。

3.數算感恩的事：

在2月初，市面上陷入恐慌時，市民為保護自己和家人就盲搶物資，然而還未到3月，除了口罩供應還有點緊張外，其他所有物資，甚或糧食都供應充足。這不就是值得感恩嗎？要感恩的，其實還有很多很多。嘗試每天數算三件值得感恩的事，就會發現自己慢慢會都變得積極樂觀。

4.付出予有需要的人，特別是弱勢社群

有不同的團體都募捐物資來派發給弱勢社群，又有人倡議多帶一個口罩出街，以送給沒有口罩的人士。

其實這些小動作不但能幫助身邊有需要的人，就是能夠付出的滿足感，都會幫助我們提升自我價值，增加幸福感。

付出增幸福感 關愛隔離人士

5.維持足夠休息、適當的飲食和運動。

尤其對於被隔離的人士，除嚴格遵守家居檢疫令的要求，也要保持良好的精神狀態，現時網上有一個名為www.openup.hk的24小時「全天候情緒支援平台」，為有需要的人士「隨時候命」。我們也可利用社交媒體與他們「連結」，令他們在隔離的日子不會覺得被遺忘。

世衞在其網址提醒社會大眾注意個人衞生、經常洗手、保持社交距離外，亦提醒大家要保護彼此的精神健康。病毒無情，但是人間有情。不要在疫情中被恐慌、憂慮、孤單所吞噬。現在全球人民都坐在同一條船，讓我們同心協力，共同抗疫。

與此同時，本中心跟親子平台Mameshare分享媽合辦「與你停課」計劃，讓被困在家的學生和父母都可獲得支援，除了每天會發放正向的「親子金句」外，每天4時有facebook直播節目，包括校長訪談、親子瑜伽、音樂治療、遊戲示範，醫生解答健康問題等，同時，承蒙香港賽馬會慈善信託基金，以及香港保險業聯會贊助設立「與你停課留言信箱」，歡迎網民在抗疫期間，遇到身心或親子的挑戰都能夠保持聯繫，有需要人士得到適時的支援。讓我們以樂觀和積極的態度，變成最強的免疫力，不但能守護大家的健康，甚至大家的精神健康。

▲ 新冠肺炎疫情全球持續，無論在任何疫症中，人們都容易感到擔憂壓抑，何況還未研製到有效疫苗的新冠病毒。（資料圖片）