特朗普豪賭博連任 重經濟輕疫情堪危

特色哲學：經濟差比疫情還可怕！美國新冠肺炎疫情大爆發之際，總統特朗普不思如何精準防疫，卻着眼復活節前復工，明顯是將救經濟放在抗疫之上，進行豪賭。一旦疫情失控，不但美國經濟受重創，環球經濟亦勢受拖累。

美處爆發期凶險 營造疫情可控

環球疫情惡化，據美國約翰霍普金斯大學統計，環球確診昨累計增至逾44萬宗。世衞周二指，過去24小時有85%新症是來自歐美，當中美國佔了40%，而美國確診再增近9,000宗，反映美國勢成疫情新震央。美國感染人數急升，特朗普卻擔心多個州頒居家令會導致經濟蕭條，冀在復活節前重啟經濟活動，並希望所有教堂爆滿，彰顯疫情已受控，招來輿論狠批他不負責任。特朗普要求復工，底因有二。

其一，這是特色風格，經濟至上，亦反映共和黨人的看法。特朗普強調人命脆弱，經濟同樣脆弱，假如商業活動長期停擺，比疫情更致命，因民眾減少外出消費，重創零售業。由於消費貢獻美國近7成GDP，消費急跌，不少零售店必倒閉，更多人失去工作。言下之意，在疫下須撑經濟，有些人是可以被犧牲。

其二，選舉臨近，不容出現任何危機，損害其連任勝算。因此，在疫情爆發以來，他一直淡化處理，將病毒說成是季節流感，近日更不惜將問題歸咎於中國，指摘北京沒及早通報，試圖轉移國民對他抗疫不力的視綫。現在他要求復活節復工，並在當天到教堂，無視群聚會增加感染風險，無非是想營造疫情是可控的氛圍。

特朗普這種以經濟至上，並非以科學為基礎的抗疫政策，能否在15天內將疫情控制得住？當前可供參考的只有中國和南韓經驗。特朗普正找中國做代罪羔羊，肯定不會向中國取經，而是參考南韓的做法。

美公共衞生落後 環球自求多福

南韓在沒封城下，於1個多月成功將疫情緩和下來，外長康京和歸功於廣泛檢測。南韓生物科技公司取得病毒基因排序後立即生產檢測試劑，當大邱市社區爆發後很快就有足夠試劑可用，日均檢測2萬人次，令當局在最短時間內檢測出帶菌者，讓患者盡早獲得治療。當局利用大數據追蹤患者，並透過手機通知民眾患者蹤迹，避往該區以免受感染。

惟南韓的成功取決於有充足檢測試劑，問題是特朗普能否在短時間內動員科技和資源生產？是否有配套措施加強公共衞生和城市管理？若華府做不到，後果堪虞。就算儲局大幅減息、無限量寬以及2萬億美元刺激方案能暫時穩住金融市場，但一切還是要看疫情發展，一旦感染率和死亡率飈升，市場肯定對華府管治失去信心，企業縱使是大到不能倒，也未必救得到。

1929年經濟大蕭條、1987年股災和2008年金融海嘯，都是美國「一子錯，滿盤皆落索」，倘若特朗普硬推復工，絕對是豪賭，後果難料。若疫情失控，固然賠上美國經濟，全球也要受牽連。

責任編輯：陳楚源