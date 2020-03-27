兩位老人家說得興奮，大家沒戴口罩，口沫四濺，其中一位說：「現在正是跟中國合作的時間，他們從失敗中已學習良多。」另一位長者更說：「不單如此，我們要派美國專家進駐中國，以便控制疫情。」他們辯論不絕，好像世界就由他倆掌控，中國也是他們的國家。

兩位七十過外的老人家，正是美國民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）及桑德斯（Bernie Sanders），三月十五日的一對一公開辯論中，為新冠肺炎這題目大灑水花，兩人大部分時間針鋒相對，惟說到中國時，大家不約而同地流露貶意。

自大的美國領導人早已忘記，是中國科學家首先把完善的新冠肺炎基因圖譜公諸於世，按此才能成就現今的快速PCR測試方法，而將來的疫苗也是靠此圖譜成事。他們刻意不提及中國如何大規模封城，以致疫症得以在國內停止蔓延，空前的抗疫力度是世衞也引以為榮，不少國家也向中國學習，惟他倆卻不屑一提。

這便是美國一貫的態度，是好的便不關中國事，是壞的中國定有份，特朗普手起筆落定要把「新冠肺炎」說成「中國病毒」，原因很簡單——要中國背起污名，人民便會把仇恨矛頭指向中國和中國人，吵得厲害定可讓人忘記他無謀、無遠見的抗疫立場所帶來的禍害。截稿前，美國已有超過六萬五千人染病，急速上升數字大大打擊經濟民生，大選當前當然要推卸責任，對這位領導人來說，即使引起民族仇恨，也是物有所值的。

自大加自保，美國將為此付出沉重代價。