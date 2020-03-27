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防止腦部老化的關鍵

副刊版 2020/03/27

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美國南佛羅里達大學人類老化學院的教授Soomi Lee，二月份在《The Journals of Gerontology：Psychological Sciences and Social Sciences》發表了一篇文章，原來想防止腦部退化、保持sharp醒，最關鍵的是：一日要進行多樣化（diversity）事項或活動，因為變化（change）對腦部健康有極正面影響。她與團隊追蹤七百三十二位介乎三十四至八十四歲的受訪者達十年，發現那些每日有最多活動種類的受訪者（如：每日都要處理家務、做運動、做義工、花時間在嗜好上、跟家人有互動時段等）之腦部活躍度（包括記憶力、專注力、語言表達力、腦筋轉數速度等），都遠勝日常生活單調的受訪者。

Lee提醒大家：想防止腦部退化，日常生活必須有主動性（active）的多樣化，不在乎每項活動耗時多久（duration），最緊要的是有不同類別（variety）。而腦部表現得分最低的，就是每日都過得很「寡」、很被動（passive）的人。因此，她警告：終日坐在家中由朝到晚只做一件事（如：看電視或煲劇）的人最危險。

每人對「多姿多采」的解讀各異，並非日日扮成彩雀去ball，才叫「多姿多采」（據Lee的定義，若日日重複忙於set頭扮靚只為晚晚去ball的話，實乃很寡的單一活動，腦部好易老化）。「多姿多采」不在乎是否要很熱鬧和很華麗的生活，而是在日常裏有否主動地安排，並投入多元化的生活裏。我發現，退休後仍有很多嗜好的朋友，其腦袋sharp醒度、轉數、快活度、活力感和年輕感，都比那些退休後毫無細藝的人強得多。

生活是否過得開心，在乎心態。在職朋友日日忙個不停，我會建議：一、先檢視哪些事是否非要自己做不可；二、要重組生活安排，至少有些時間能做一些自己會投入的事項或活動，即使十五分鐘也好，因variety比duration重要；三、若有些繁瑣事非自己做不可，那就別抱怨，轉個正面心態：「嘻，今日有很多不同種類的事項或活動要完成，又是操fit腦筋的良機！」

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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