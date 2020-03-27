Miu Miu 處處吻

正所謂「一吻傾情」，背後可以包含着很多意義。蜻蜓點水的輕吻面額，可以是朋友之間以示友好的行為，French kiss是愛侶們情到濃時的表現，但對於時裝設計師Miuccia Prada來說，接吻令她想到

...