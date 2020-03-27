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Miu Miu 處處吻

副刊版 2020/03/27

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正所謂「一吻傾情」，背後可以包含着很多意義。蜻蜓點水的輕吻面額，可以是朋友之間以示友好的行為，French kiss是愛侶們情到濃時的表現，但對於時裝設計師Miuccia Prada來說，接吻令她想到

...

欄名 : Fashion

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