多重危機並發 抗疫須整全思維

對於愈來愈多國家的人們來說，新冠病毒爆發不再僅僅是報紙或電視裏的一則新聞，因為該病毒已經蔓延到他們的城市、社區、甚至家庭。

Covid-19已經是一場全球公共衞生危機：截至3月26日，中國境外的確診病例已超過40萬例，超過2萬人死亡。世界衞生組織（WHO）已經宣告新冠肺炎為一場全球大流行病。

疫情影響深遠 遠超公共衞生

盡管現在減緩疫情的公共衞生舉措備受關注，新冠病毒爆發所帶來的一系列影響已遠遠超出了公共衞生範疇。事實上，它可能造成多重危機，帶來更大的災難性後果。例如，僅2月份的全球貿易出口量就下降了500億美元。新冠病毒的爆發，引發了全球性恐慌，使世界金融市場陷入2008年全球金融危機以來表現最差的兩周。

隨着世界各地的確診病例和死亡人數飈升，疫情引發的恐懼可能還會加劇社會和政治秩序的混亂。例如，生活在西方國家的亞洲人正面臨着侮辱和歧視﹔一些國家採取的遏制疫情策略，可能會與當地的社會規範和宗教習俗產生衝突；公共衞生系統相對薄弱、政治機構公信力低的國家，更有可能面臨社會動亂和政治危機。

涉經濟社會外交 複雜系統互聯

疫情爆發還會極大地破壞國際關係和全球治理體系。例如，中美關係近年來被貿易戰、技術爭端和地緣政治競爭所困擾，由於中美兩國的疫情都很嚴峻，新冠病毒爆發可能導致中美關係進一步惡化。另外，全球公共衞生系統的可信性和有效性也受到了質疑，比如世衞組織已被指摘此次應對新冠病毒爆發的行動過於遲緩。

此次疫情已造成近8,000人死亡，且這個數字仍在不斷攀升。新冠病毒最終會帶來多大的全球危機？其影響會有多大？答案將取決於在未來數周和數月中世界各國政府的選擇、各國際組織的決定以及我們每個人採取的行動。

在應對新冠病毒爆發做出任何決策時，我們都必須意識到我們正在面臨多重危機造成的風險。公共衞生只是整個複雜系統中的一個組成部分，在這個系統中各部分是相互關聯的，因此我們不能僅僅將其看作是一場公共衞生危機來應對，而是要全方位地思考應對策略。

只有認清並利用複雜系統中不同部分之間的相互依賴關係，應對措施才可能是有效的。

首先，政策制定者要用全局觀來評估某一決策的全部後果，而不是只看到單一方面的得失。例如，一些強制性的遏制病毒舉措雖然可以有效地控制確診病例數量，但可能對經濟和國際關係產生消極影響；而經濟、社會和政治方面的負面後果，可能會反過來降低遏制病毒舉措的有效性。

金融經濟刺激 同時不忘弱勢

其次，考慮到我們可能要同時面對多重危機，而不僅僅是一個公共衞生危機，因此用政策組合來應對是非常有必要的。例如，如果這次疫情會引爆一場經濟危機，那麼就應該及時推出應對經濟危機的各種政策措施，如經濟刺激計劃和其他金融政策工具。同樣，由於加劇的恐懼情緒會提高出現社會危機的風險，在推出公共衞生措施的同時，也應實施舉措向弱勢群體提供幫助、促進平等和社會凝聚力。

全球互依存 加強合作利解困

第三，考慮到此次疫情的全球性和各國相互依存的現狀，現在絕不是背棄全球化和全球治理體系的時機，盡管他們目前還稱不上完善。只有各國之間加強信息分享和交流，在疫苗研發上開展更廣泛的合作，才能極大程度上地扭轉病毒爆發的致命趨勢，並防止疫情範圍和規模進一步擴大。

此外，促進和加強全球治理，是解決全球性危機（諸如此次新冠病毒）不可缺少的一個重要環節。如果全球治理體系受到致命打擊，那麼當下一次疫情爆發時，整個世界將更無力應對。

脆弱體制結構暴露 急須彌補

最後，此次疫情暴露了現有體制結構中最脆弱的方面，正是許多危機的根源。這為我們提供了認識及彌補這些缺陷的機會。例如，政府通常在危機（如全球流行病）發生前低估危機的風險，而那些會帶來災難性後果的風險（如氣候變化）也一直被忽視。通過改變政府和整個社會體系的激勵機制，我們不僅可以在危機來襲時做得更好，而且政府可以在流行病和其他危機發生前就做好充足準備。

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（作者吳遜是香港科技大學公共政策學部主任和教授。劉浩典是該學院的高級講師及公共政策實踐教授，同時也擔任領導力和公共政策高級培訓項目主任。他們為香港科技大學公共政策碩士項目（MPP）的學員講授公共政策基礎、公共政策複雜系統、金融與經濟危機、顛覆性技術及公共政策等課程。）

▲ 此次疫情暴露了現有體制結構中最脆弱的方面，正是許多危機的根源。圖為世衞總幹事譚德塞。（資料圖片）