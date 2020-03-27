疫情持久戰 在家工作樂與怒

新型冠狀病毒疫情持續擴散，全球均要做好準備，打一場「抗疫持久戰」。自今年1月底，大批打工仔先後應公司要求在家工作，有外國傳媒形容，疫情已啟動「全球最大規模的在家工作實驗」。在這種模式下，打工仔需要適當調節，方可順利完成工作，並保持生活節奏。

事實上，在這次疫症前，不少企業和員工已摒棄每日返回辦公室的上班模式，改為遙距工作，而在家工作則是其中一個選項。遙距工作，顧名思義是處理公務的地方不再局限於辦公室，員工可自由選擇在家中、圖書館、咖啡店等地方工作。澳洲零工經濟就業平台Airtasker去年訪問逾千名全職僱員，當中。調查發現，有25%受訪者表示，曾因從家出發到辦公室的路程遙遠而辭職，並指出每名遙距工作的受訪者，平均每年較在辦公室工作的節省4,523美元燃油費，折合約35,143港元。

不過，面對突如其來的疫情，到圖書館、咖啡店等場所工作可免則免。遙距工作幾乎等同要在家工作，當中有多種局限和困難，需要僱主和員工共同解決。

啟示1：工作生活 身份界綫模糊

在心理層面，美國多間大學的學者早年發表論文，指人們每日都因應身處不同環境，例如在家中或辦公室等，飾演不同角色，而身份轉換的過程，需從一個身份抽身，再投入另一身份。假如兩個身份之間的界綫模糊，便會令人感到困擾，不清楚哪個角色在某環境才是更重要。

靈活辦公空間供應商IWG去年發表的報告，調查訪問全球1.5萬名受訪者，在家工作時會遇上甚麼障礙。結果顯示，62%受訪者表示會受到子女或其他家庭成員的騷擾而分心；32%說家中的噪音，例如門鈴、洗衣機等會使他們分心。

要解決上述問題，可嘗試從時間管理入手。台灣數位政務委員唐鳳擁有超過20年遠距工作經驗。她指出，自己一直採取「番茄時鐘法」，即在家工作時，以25分鐘為一個長階段，專心做事，再用5分鐘的短階段做其他雜事或是休息。她認為，如果打工仔能設定這樣的邊界，便不會出現腦海在想其他事情，卻被迫要處理某件事，結果兩邊都處理不好的情況。

在政策層面，智經於2017年發表的《工作與生活平衡：由推動彈性僱傭措施做起》研究報告指，本港打工仔普遍需兼顧家庭和個人發展，並認為政府以「家庭」作推廣彈性僱傭措施的定位，未能讓所有員工受惠。就此，我們認為措施應顧及「個人」需要，例如實行彈性工時和設有進修假期，減輕進修僱員的壓力。

啟示2：硬件配套 增效率保隱私

另一方面，要在家中順暢地工作，必定要有所需的硬件配合。但前文提及的IWG報告指出，43%受訪者表示辦公設備不足，是在家工作的障礙，會降低工作效率。

此外，如果家中只有一部電腦，但同時有兩人需要使用電腦在家工作，便不能滿足兩人的需要，甚至要花錢添置新電腦。再進一步，打工仔即使擁有私人電腦，也可能沒有公司的配套，例如電腦的內置防護設定，增加機密資料外洩的風險，令黑客有機可乘。

要應對上述問題，公司可考慮向員工提供所需的配套，例如每名員工均有一部手提電腦，並採用虛擬私人網絡（VPN）服務，加密員工與伺服器之間傳輸的數據。

然而，要為員工提供所需的設備，成本不菲，中小企未必能夠負擔，因此有特別需要的打工仔，應主動與公司溝通，尋求解決方案；公司亦應考慮如何分配公司資源等問題。

啟示3：宅家少活動 防腰痠背痛

與此同時，不少打工仔因應疫情，選擇盡量「宅」在家中，減少外出，故舒展筋骨的機會也大減。有運動科學專家接受報章訪問時說，如果長時間坐姿不正確，例如翹腳會引起長短腳、坐骨神經痛等，因此建議打工仔多做平板支撑、交叉腳扭腰等，改善腰痠背痛的問題。

其實，要把現時打工仔在辦公室上班的工作模式，完全轉移至遠距工作，相信短期內出現的機會不大。唐鳳亦提及，這次疫情讓不少打工仔有了在家工作的體驗，相信職場日後便會變成「混合模式」，例如公司舉辦員工營，員工便會聚集在一起；但若是每周例會，便不一定需要所有員工在同一地方進行。

總括而言，疫情來襲，員工需要適應工作環境改變，而帶來的種種挑戰，也應從今次的「實驗」中學習。再者，本地經濟及就業情況日益惡化，員工應明白勞資雙方的關係是唇齒相依，與僱主共度時艱。

▲ 新冠疫情持續擴散，全球均要做好準備，大批打工仔先後應公司要求在家工作。（法新社資料圖片）