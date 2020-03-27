市道艱難 徵銷售稅適得其反

香港政府15年來首度出現財赤，料未來5年預測都是赤字。一萬元成為焦點以外，預算案後財政司司長陳茂波接受外國傳媒訪問時才見真章，他透露研究開徵銷售稅。

銷售稅是累退稅 收入少負擔重

銷售稅是累退稅，收入愈少，繳銷售稅額佔其收入比例愈大。但香港的稅制本有「能者多付出」的功能，稅網以外的打工仔，甚至乎可以完全不用交稅，微妙地平衡社會貧富之間的差距，紓緩社會矛盾。以上制度平衡上的優點，不應因為財赤而打破整套制度。

十多年前政府曾就銷售稅進行諮詢，以「稅基狹窄」為由，希望開徵銷售稅。但客觀數據並不顯示香港「稅基狹窄」是個問題，2006年提出銷售稅諮詢後，其後香港政府一直保持財政盈餘，甚至乎2008年金融海嘯的一年，亦有15億元盈餘，財政儲備更一直保持在20個月政府開支以上。一個可以經歷金融危機的稅制，並且長達15年有盈餘，現在出現財赤，明顯不是低稅率制度的問題。

因為當政府管治得好、城市興旺，有人願意在這片土地上落地生根，地價、樓價必然最先作出反應。政府賣地、從中衍生出來的印花稅將直接受惠。更不用說由投資衍生出來的利得稅及薪俸稅等。

改善政府財赤 由土地收入着手

翻查00年至04年的4個年度財赤，利得稅及薪俸稅相對收入穩定，而賣地收入下跌便立即出現財赤，其中01/02至03/04年度，賣地收入佔本地生產總值不足1%，遠低於過去23個年度平均的3%，便直接令政府出現赤字。所以政府出現財赤，除了開支，還應回到土地收益上着手。

不過，有團體建議，政府要加快明日大嶼及北環綫，言下之意，又是想由政府用公帑推動，但這不僅會加劇財赤，亦會令土地資源錯配。特別是明日大嶼，先撇開預期5年財赤仍計劃用超過6,000億元去建1,700公頃人工島的理財方式，工程為期20年，既解決不了現有的財赤及房屋問題，到落成時亦肯定跟需求脫節。而這種大型工程政府「事事攬上身」，最終超支收場，香港的「豬仔錢罌」再有錢，用這種心態發展，總有一日耗盡。

至於北環綫，則視乎其發展模式。港鐵的發展有兩種，例如沙中綫，建造費由政府負擔，港鐵則以「服務經營權」模式開發；至於觀塘線延綫、南港島綫及港島綫西延則以「擁有權模式」開發，前兩者政府將物業發展權批予港鐵公司，而港島綫西延則以缺乏合適土地為由，而得政府撥款資助。

港鐵北環綫 採上蓋物業模式

北環綫連接西鐵及東鐵綫，當中連接地區如新田牛潭尾，均是發展中地區，根據規劃署，新界西北及新界東北合共1,386公頃棕地可作發展，而且，去年宣布局部收回的32公頃土地將用作建屋的粉嶺高爾夫球場土地，亦有交通需要。若採取以鐵路上蓋物業發展新市鎮的模式，不需使用公帑，由港鐵作商業決定，以財務上可行的地積比率發展。一方面節省公共財政開支，避免再次陷入沙中綫般的無底洞，連帶發展後亦可得到賣地收入。

有關計劃已商討二十年，趁着財赤的契機，不如用市場的方式賣地發展，推動更多類似的計劃作示範，毋須開徵銷售稅之餘，又可盡快增加土地房屋供應。

面對財政現實 可放寬地積比

2000年政府出現財赤，當年政府面對現實，批出地積比率相對較鬆，例如將軍澳的地皮便有達8倍地積比率，亦有部分樓盤以興建公共設施，換取較大的地積比率；近年政府庫房水浸，不愁收入，部分地址不見得是豪宅地段的地皮，地積比率僅1倍，未能善用有限的土地資源。

若果要令公共財政重返盈餘，並且解決土地問題，制度上過去已有答案，利用市場的力量，代政府興建公共服務，當年亦是這套制度，令財赤及經濟同步谷底反彈。過去十五年經驗顯示，銷售稅本身已沒有必要，在如此零售市道推行，拖慢復甦步伐，財赤隨時更加嚴重。

▲ 過去十五年經驗顯示，銷售稅本身已沒有必要，在如此零售市道推行，拖慢復甦步伐，財赤隨時更加嚴重。（資料圖片）