善用科技遙距掃墓 疫下保安康

清明節在即，惟疫情嚴重，港府呼籲市民減少出門、改為在網上追思先人。當下科技發達，為孝子賢孫帶來更多便捷、更環保等好處。

政府發言人表示，為防止新冠肺炎傳播，呼籲市民避免在清明節人多擠迫的高峰期掃墓，盡量分散於節日前後上山拜祭，以避免構成人潮。在3至5月不同期間將會實施特別交通措施，旨在分散人流，並加強各公眾墳場及骨灰安置所的人群管制措施。食環署亦呼籲市民考慮使用「無盡思念」網站或App，在網上追思悼念親友。

不受時空限制 較環保安全

市民要祭祖，並非一定要親自到墳場，在網上一樣做到。先人遺體或骨灰無論是存放於本港公眾或私營墳場，抑或骨灰安置所，或是在食環署紀念花園、指定本港水域撒放，市民皆可為他們登記資料以建立網頁，為他們撰寫生平、上載照片與錄影等，並設定是否公開予所有人。其他人只需輸入先人姓名，便可搜尋到其網頁並留言。

市民對網上祭祖理念漸趨接受，「無盡思念」網站2017/18年間訪客人次逾67萬，新增1,493個紀念網頁。網上祭祖有多種好處，包括不受時間與空間限制，不少定居海外的港人在疫情當下返港掃墓並不可行，且可減少污染和預防山火。

不少人或擔憂科技會抹殺祭祖的傳統意義，例如內地早年曾有商家在淘寶上推出代客掃墓服務，便引起不少爭議。但本港清明上山祭祖人數動輒數萬，傳染病風險無疑大增，是故遙距拜山有其必要。台灣百廟眾聖祈福法會本月宣布不鼓勵民眾到現場祭祖，指可以透過網絡直播參與。澳洲墨爾本大學教授Tamara Kohn更指，當地不少殯儀公司因應疫情，改為在網上直播葬禮與悼念儀式。

日推機械人 主持葬禮儀式

日本Nissei Eco在2017年推出一款名為Pepper的機械人，讓其主持葬禮及悼念儀式。該款機械人的原型是佛教大師，有樣學樣可敲木魚及背誦佛經，不過其主持的儀式比請高僧較易負擔之餘，亦具現場直播功能，方便不能親臨現場的人士。

不能親自掃墓的原因有多種，長者行動不便亦是一種。日本近日便有養老院與科企合作，推出VR掃墓工具，由專人代去墓地清潔、上香獻花等，長者只需戴上VR頭套，便可如臨現場。日本亦早有利用AR技術，讓人只需用手機掃一掃墓碑上的二維碼，便能看到先人全身影像，獲得一絲慰藉。

此類科技在疫情當下起到特殊作用，疫情過後亦有其優勝之處，能否引入本港，視乎人們接受程度。港人在今年清明宜考慮善用科技祭祖，若覺得難以接受，亦應考慮押後拜祭，保住個人及家人健康，亦是盡孝道一環。

▲ 政府呼籲市民避免在清明節人多擠迫的高峰期掃墓，以防疫症傳播。（資料圖片）