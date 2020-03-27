長和將帥低吸 董事增持見底指標？

港股連續兩日勁升後，恒指昨高位窄幅爭持。投資者等待大市方向之際，上市公司大股東、董事等內綫人士的買賣取向，或許可提供一點啟示。近日最為市場矚目的，莫過於長和系資深顧問李嘉誠父子及董事霍建寧業績後連環增

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