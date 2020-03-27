長和將帥低吸 董事增持見底指標？ 評．析．天下版 2020/03/27 分享： 港股連續兩日勁升後，恒指昨高位窄幅爭持。投資者等待大市方向之際，上市公司大股東、董事等內綫人士的買賣取向，或許可提供一點啟示。近日最為市場矚目的，莫過於長和系資深顧問李嘉誠父子及董事霍建寧業績後連環增 ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 走出恐懼變貪婪？ 港股反彈看港滙 2020/03/26 走出恐懼變貪婪？ 港股反彈看港滙 交易講場 - 儲局繞過銀行親放貸 急救借保命錢 2020/03/25 儲局繞過銀行親放貸 急救借保命錢 交易講場 - 港股跌市成交增 港交所成疫市之選？ 2020/03/24 港股跌市成交增 港交所成疫市之選？ 交易講場 - 投資環境 每10年現大規模轉變？ 2020/03/23 投資環境 每10年現大規模轉變？ 交易講場 - 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 2020/03/21 煤氣長勝神話破 高息股難避險？ 長和（00001） 長實集團（01113） 李嘉誠 李澤鉅 霍建寧 增持 美股 沙士 買入 回購 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入