疫情是最大公敵 美勿借機鬥垮中國

「病毒無國界，疫情是共同敵人！」國家主席習近平昨在G20特別視像峰會上強調，國際社會最需要團結應對，戰勝疫情。

美防疫不力 污名化中國

新冠肺炎疫情肆虐，世衞在很多大國不合作情況下，未能領導全球應對這百年一遇的公共衞生危機，美國更與中國外交角力，令情況變得複雜。華府切勿試圖混淆視聽，企圖借疫情鬥垮中國。

疫情歸疫情，人命關天，齊心打敗疫情，不要滲入其他利益爭鬥，是全世界人民最清楚不過的心聲！各國當前應以全球福祉為前提，攜手合作抗疫，挽救人命，大家人身安全有保障，才能讓社會、經濟秩序盡快恢復正常。

美國連日來不理世衞的正名，仍堅稱新冠肺炎為「武漢病毒」或「中國病毒」，即使總統特朗普日前決定不說「中國病毒」，但國務卿蓬佩奧在G7視像會議上，仍堅持要在聯合聲明中加入「武漢病毒」一詞，結果遭其餘6國拒絕。美國死心不息要污名化中國，居心叵測。

首先，美國欲為抗疫不力轉移視綫。特朗普一直對疫情掉以輕心，現在疫情大爆發，連續3天有逾1萬宗新確診個案，累計增至逾6.9萬宗，隨時有超越中國逾8.1萬宗之勢。白宮更要求所有官員統一口徑指摘中國隱瞞疫情，明顯是要中國做代罪羔羊。

其次，美國應對遲緩，未有處理好今次疫情大流行，又禁止歐洲人入境，得失了歐洲盟友。中國在疫情受控後，願意因應外國要求丶亦主動向意大利、伊朗及其他國家提供防疫物資和醫療隊，並交流抗疫經驗，令華府覺得中國威脅其全球領導地位，於是更加強火力，對準槍口抹黑中國。

以美國的工業和科技底子厚，製造業能力高，若白宮能動員全國資源，再配合企業將生產綫改裝，相信可迅速生產口罩、防疫物資及檢測試劑，應對疫情。可惜特朗普只着眼自己的票倉州份，而不是以全國利益為依歸，以致疫情失控。

病毒無國界 四海是一家

全球化導致製造業更趨專門化，各國間更依賴彼此物資供應。惟疫情導致多國封城、封國，令生產鏈斷裂。例如馬來西亞是醫療用手套的主要生產商，封國後工廠無法生產，醫療手套出現短缺，究竟現有存貨可撑多久？供應鏈斷裂後能否輕易駁回？這些都是全球化以來未曾遇過的情況，若各國不齊心協力抗疫，後果堪虞。

中國疫情受控後，工廠和企業陸續有序復工，外地疫情爆發，對中國貨品需求大減，因此當局透過谷內需，加大5G、人工智能、大數據中心等新基建投資，來撑企業，並加快產業升級轉型，成為新經濟增長引擎，來保障及促進就業。

疫情人命關天，美國在這全世界關鍵時候，仍以本國利益及政治凌駕一切。此時此刻，當是四海一家，We are the world（1985年美國援非洲名曲）：When the world must come together as one, there are people dying, and it’s time to lend a hand to life. The greatest gift of all!全世界應團結一致，有愈來愈多人失掉性命，該是齊心伸出援手的時候，無盡的感恩！

責任編輯：黃鑠安