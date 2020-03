疫情是最大公敵 美勿借機鬥垮中國

「病毒無國界,疫情是共同敵人!」國家主席習近平昨在G20特別視像峰會上強調,國際社會最需要團結應對,戰勝疫情。

美防疫不力 污名化中國

新冠肺炎疫情肆虐,世衞在很多大國不合作情況下,未能領導全球應對這百年一遇的公共衞生危機,美國更與中國外交角力,令情況變得複雜。華府切勿試圖混淆視聽,企圖借疫情鬥垮中國。

疫情歸疫情,人命關天,齊心打敗疫情,不要滲入其他利益爭鬥,是全世界人民最清楚不過的心聲!各國當前應以全球福祉為前提,攜手合作抗疫,挽救人命,大家人身安全有保障,才能讓社會、經濟秩序盡快恢復正常。

美國連日來不理世衞的正名,仍堅稱新冠肺炎為「武漢病毒」或「中國病毒」,即使總統特朗普日前決定不說「中國病毒」,但國務卿蓬佩奧在G7視像會議上,仍堅持要在聯合聲明中加入「武漢病毒」一詞,結果遭其餘6國拒絕。美國死心不息要污名化中國,居心叵測。

首先,美國欲為抗疫不力轉移視綫。特朗普一直對疫情掉以輕心,現在疫情大爆發,連續3天有逾1萬宗新確診個案,累計增至逾6.9萬宗,隨時有超越中國逾8.1萬宗之勢。白宮更要求所有官員統一口徑指摘中國隱瞞疫情,明顯是要中國做代罪羔羊。

其次,美國應對遲緩,未有處理好今次疫情大流行,又禁止歐洲人入境,得失了歐洲盟友。中國在疫情受控後,願意因應外國要求丶亦主動向意大利、伊朗及其他國家提供防疫物資和醫療隊,並交流抗疫經驗,令華府覺得中國威脅其全球領導地位,於是更加強火力,對準槍口抹黑中國。

以美國的工業和科技底子厚,製造業能力高,若白宮能動員全國資源,再配合企業將生產綫改裝,相信可迅速生產口罩、防疫物資及檢測試劑,應對疫情。可惜特朗普只着眼自己的票倉州份,而不是以全國利益為依歸,以致疫情失控。

病毒無國界 四海是一家

全球化導致製造業更趨專門化,各國間更依賴彼此物資供應。惟疫情導致多國封城、封國,令生產鏈斷裂。例如馬來西亞是醫療用手套的主要生產商,封國後工廠無法生產,醫療手套出現短缺,究竟現有存貨可撑多久?供應鏈斷裂後能否輕易駁回?這些都是全球化以來未曾遇過的情況,若各國不齊心協力抗疫,後果堪虞。

中國疫情受控後,工廠和企業陸續有序復工,外地疫情爆發,對中國貨品需求大減,因此當局透過谷內需,加大5G、人工智能、大數據中心等新基建投資,來撑企業,並加快產業升級轉型,成為新經濟增長引擎,來保障及促進就業。

疫情人命關天,美國在這全世界關鍵時候,仍以本國利益及政治凌駕一切。此時此刻,當是四海一家,We are the world(1985年美國援非洲名曲):When the world must come together as one, there are people dying, and it’s time to lend a hand to life. The greatest gift of all!全世界應團結一致,有愈來愈多人失掉性命,該是齊心伸出援手的時候,無盡的感恩!

責任編輯:黃鑠安