惠康全「惠」你 有需要者享優先服務

喺疫症肆虐期間，市民對食品同日用品嘅需求急劇上升。最近黛安去超市購物，間中見到啲公公婆婆、殘疾人士買嘢，佢哋要同人逼或者排隊付款都幾辛苦。不過聽公關姊妹講，惠康及旗下特色超市，包括Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen、Jasons Food & Living，合共超過300家分店，由下星期三（4月1日）起，逢星期一至五，會為65歲或以上長者、孕婦及殘疾人士，安排優先購物服務。喺疫情下咁關心有需要人士，真係好貼心啊。

由4月1日起，惠康及旗下特色超市安排所有分店由開始營業時間起，到上午9時正為特訂購物時段，畀長者、孕婦及殘疾人士可以優先結帳。公關姊妹仲話，店內職員亦會為有需要人士提供特別協助，好似幫手拎貨架較高位置嘅貨品，又或者將較重嘅物品送去收銀處。成個安排暫定實行到4月底（30日），到時會再根據情況睇下會否延長。

由疫情爆發以來，黛安知道惠康成個團隊一直都謹守崗位，仲加快運作令貨品盡快上架，令市民可以買到日常所需用品。惠康希望今次喺疫情下嘅特別安排，可以為18區內有需要嘅社群，提供更方便舒適嘅服務同購物體驗。黛安都好支持呢個安排，大家面對疫情更應該多啲包容同互助。

本文轉載自《晴報》