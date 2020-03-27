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測不準的預測

行政人員版 04:00 2020/03/27

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尼爾森與香港廣告客戶協會的最新廣告預算調查顯示，廣告客戶在2020年的廣告預算會減少7.1%，由於調查是在去年底至今年一月中進行，當時新冠肺炎的疫情仍沒有那麼嚴重，看來最終廣告預算的跌幅會比調查的結果更大。

不過這些預算總是測不準，去年同樣的研究指出2019年廣告市道平穩，結果一場社會運動令下半年的廣告市場熔斷，全年廣告投放下跌超過一成。媒介或廣告公司，若以這些調查研究作為基石，調配和投放資源的話，可能會大失預算。

我雖然在廣告業打滾超過30年，但對自己的預測也沒有很大的信心。我在去年底預計2020廣告市道比2019更差，由於2019仍有一個不錯的上半年，後來當疫情發生的時候，由於內地情況似乎受控，香港也沒有嚴重的爆發，當時我想疫情有機會令經濟更快見底，迎來像2003年沙氏後的復甦。但近期疫情在全球爆發，令我又變得悲觀，看來情況比我去年底的預測更壞。

不過經營業務從來都不是根據預測行事，我們都是見步行步，摸着石頭過河。市道好時不要過度擴張，要留有餘地；市道淡時也不要灰心喪志，除了開源節流，讓企業生存下去，還要為未來做好準備，迎接暴雨後的晴天。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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