減息低匯率　投資英國倫敦樓機不可失

英倫銀行早前宣布減息半厘，加上英鎊匯率下跌，絕對是熱衷投資英國樓買家千載難逢的入市黃金機遇。

事實上英國樓市升幅持續穩定，向來是香港投資者的熱門投資熱點，其中倫敦物業的需求更一直殷切，隨著英國宣布減息，意味銀行貸款利息將相對調低。匯率方面，現時港元對英鎊匯率跌穿10算，屬近年難得一見的低位，令投資成本下降，加上擾攘多時的脫歐問題已明朗化，在各項利好因素帶動下，令倫敦樓更具吸引力，買樓意欲定必進一步提升。





鄰近全英國兩大金融中心之一 飽覽醉人美景

今次介紹的是鄰近全英國兩大金融中心之一Canary Wharf的河畔住宅項目Orchard Wharf，Canary Wharf地段發展成熟，是倫敦第二大金融中心，有多家國際商業巨頭包括匯豐、渣打、摩根大通等進駐，雲集金融及科技等專才，租務需求強大。而且項目單位可飽覽Canary Wharf、O2 Arena、泰晤士河醉人美景，享受上流生活。

既然鄰近最強金融中心之一，交通配套定必完善。從項目步行5分鐘即達East India輕鐵站(DLR)，10分鐘可達Canning Town地鐵站，經Jubilee綫，30分鐘內即達市中心多個地段，交通便捷，商務出行皆宜。



著名大型上市發展商興建C 用料上乘

位於倫敦東部的項目選擇不少，但由知名可靠的發展商興建項目卻為數不多。該項目由英國知名發展商Galliard Homes匠心打造，提供1至3房、雙層複式及頂層豪華特色單位。項目室内設計時尚，住戶更可享用24小時禮賓服務、住戶平台花園及休息室預計於2021年第三季落成，更奉送全屋傢俬及律師費，單位實用面積由544至1714平方呎，售價由48萬英鎊起。

雖然現時環球經濟不穩，但倫敦作為國際金融中心，專家預料經濟復甦反彈程度相對要比其他二三線城市強，長遠投資前景仍被看高一線，特別是毗鄰金融中心核心的住宅項目，回報穩定，是投資倫敦物業的首選。

該項目由經驗豐富的FMI至匯投資負責銷售，展銷會將於4月4至5日及4月11至12日分別於將軍澳皇冠假日酒店及中環文華東方酒店舉行。為讓買家安心選購心儀單位，FMI至匯投資展銷會將採取一系列防疫措施，包括為所有進出人士量度體溫及填寫健康紀錄，展銷會場內亦會定時清潔及消毒，座位間保持合適距離進場客人必須佩戴口罩及消毒雙手，以及顧問講解全以一對一諮詢。而為方便未能出席展銷會的客戶，公司亦提供免費私人諮詢服務，確保每位客戶都可捉緊投資機會。

詳情：https://www.fminvestment.com/uk-orchard-wharf?t_ini=E8oVy948L

查詢：3758 2969 / enquiries@fminvestment.com

WhatsApp: 5611 8401 (https://bit.ly/2KyitRA)

物業編號： UK47

(資料由客戶提供)