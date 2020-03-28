3月份美國突擊減息1.5厘。不少業主可能期待，在疫情影響下，就算一時三刻未能為樓價帶來明顯支持，也希望減息會令自己每月供款減少。但兩個星期下來，在討論減息1.5厘有沒有用之前，大家首先要了解，本輪減息的實際下調幅度遠比1.5厘為低。

影響多數香港人每月按揭供款的有兩個利率，一個是各家銀行自行訂定的最優惠利率（Prime Rate, P）——美國減息1.5厘後，本地未有銀行下調最優惠利率。第二個是一個月同業拆息（Hibor, H），3月4日（美國在香港時間3月5日凌晨減息半厘，16日再減息1厘）一個月同業拆息約1.4厘，聯儲局接連減息1.5厘後，一個月拆息反而上升，本周三（25日）達1.98厘。

美國減息 Hibor不跌反升

港元拆息不跌反升，原因之一是比起聯邦基金利率，港元拆息與美元拆息關係較大。近日各國封城封關，引起衰退疑慮，投資者拋售資產增持美元；美元需求增加推動美元拆息上升，結果港元拆息也居高不下。以一般新造按揭利率為H+1.24厘計，近年取用的H按，大部分都會以鎖息供樓（近一年大約為2.5厘），供款利率暫時未見下跌，一般小業主的供款支出暫時未見減少。

由於美國的新冠肺炎確診數字仍在上升，代表一段時間內封城措施會持續；似乎投資者持有美元避險的需要會維持——港元拆息暫時難見明顯的下調空間。即使稍後美元拆息回落，港元拆息跟隨，一般估計幅度亦較為有限——請勿期待本港按息會有1.5厘的跌幅。

每月供款降幅輕微

如果一個月拆息將回落至1厘以下，一般H按借款人的還款利率將輕微下調。以年初取用的H按為例，一般條件為H+1.3厘，鎖息P（5.25厘）減2.75厘。2月初供樓利率為2.5厘。如一個月拆息回至1厘，每$100萬貸款，供樓利率會減至2.3厘，以25年還款期計，每月供款約由$4,486下調至$4,386。

另外，要留意的是，減息只是央行支持經濟行動的一環。由聯儲局到多國央行，都推出了不同程度的量化寬鬆。除非疫情進一步失控，又或出現環球大蕭條，否則在各國放水之下，資金氾濫仍有可能在疫情過後推高資產價格。

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▲ 美國突擊減息，但港元拆息不跌反升，供樓人士未有即時受惠。（資料圖片）