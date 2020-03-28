九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起

隨着港珠澳大橋開通，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落金灣的九洲保利‧天和現正加推第3期果嶺瞰湖分層住宅，最平售價￥235萬起。

九洲保利‧天和坐落珠海西部金灣區三灶鎮，屬70年契的住宅項目，總規

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