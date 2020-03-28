九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 置業家居 2020/03/28 分享： 隨着港珠澳大橋開通，珠海漸成為粵港澳大灣區的交通樞紐；而坐落金灣的九洲保利‧天和現正加推第3期果嶺瞰湖分層住宅，最平售價￥235萬起。 九洲保利‧天和坐落珠海西部金灣區三灶鎮，屬70年契的住宅項目，總規 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 2020/03/21 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 2020/03/07 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 2020/02/29 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 2020/02/22 雙瑞藏瓏灣首推256套住宅戶 連精裝售￥290萬起 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 2020/02/08 萬科‧紅樹東岸推售480套公寓 連精裝￥135萬起入場 中國 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入