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Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景

置業家居 2020/03/28

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英鎊低水，投資者可以趁機會入場執筍盤。遠東發展斥資$40億港元打造的英國倫敦金絲雀碼頭住宅項目Aspen，於2月中在倫敦當地開售，暫時已售出百多個單位，是次在港銷售單位售價由約56.9萬英鎊起（折合約

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欄名 : 海外置業

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