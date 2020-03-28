Aspen位處金絲雀碼頭 落地玻璃 飽覽河景 置業家居 2020/03/28 分享： 英鎊低水，投資者可以趁機會入場執筍盤。遠東發展斥資$40億港元打造的英國倫敦金絲雀碼頭住宅項目Aspen，於2月中在倫敦當地開售，暫時已售出百多個單位，是次在港銷售單位售價由約56.9萬英鎊起（折合約 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 2020/03/21 投資日本物業避險 全幢售$1.32億起 回報逾3厘 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 2020/03/14 8 Conlay名師設計 打造兩種不同風格 Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便 2020/03/07 Skyline@Orchard Boulevard 尚餘數伙待售 坐落黃金地段 起居方便 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 2020/02/29 嘉御苑中型低密度設計 鄰近金融區 位置優越 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 2020/02/15 The Silk District-The Georgette South 享金絲雀碼頭景 英國 英鎊 倫敦 海外物業 遠東發展 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入