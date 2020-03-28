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抗疫風水陣 玻璃器皿＋6個$1+粗鹽及蒸餾水

置業家居 2020/03/28

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【玄來有意思】如何擺抗疫風水陣？疫症不竟是一場天災，凡人渺小不可能扭轉命運。然而，為求自保自救，除了做足一切可行的防疫措施，我門也可嘗試以風水物或風水陣化煞，催吉避凶，望能逃過一劫。她透露，不妨在屋內

...

欄名 : 風生水起

資料提供 : 玄空六法風水師劉一言（查詢：90906787、www.masterwendy.com）

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