風水改善健康運 濕疹明顯好轉 置業家居 2020/03/28 分享： 【玄來有意思】「某天到客人家中勘察風水，甫入屋內看見非常簡潔。再仔細看看屋內布局，沒有橫樑壓頂、廁所門亦沒有正面對向房門、窗外景觀亦開揚。」她憶述，當走進某個房間時，看見床頭放了一盞紅色燈。這個宮位正 ... 欄名 : 風生水起 資料提供 : 玄空六法風水師劉一言（查詢：90906787、www.masterwendy.com） 相關文章 新冠肺炎 驚蟄後緩和 今日 新冠肺炎 驚蟄後緩和 抗疫風水陣 玻璃器皿＋6個$1+粗鹽及蒸餾水 今日 抗疫風水陣 玻璃器皿＋6個$1+粗鹽及蒸餾水 最新專欄文章 更多 新冠肺炎 驚蟄後緩和 今日 新冠肺炎 驚蟄後緩和 書房布局4要點 利讀書助事業運 2020/03/21 書房布局4要點 利讀書助事業運 農曆新年 家居清潔宜忌 2020/01/11 農曆新年 家居清潔宜忌 揮春與年花 福「倒」反招禍 放年花要注意吉凶方位 2020/01/11 揮春與年花 福「倒」反招禍 放年花要注意吉凶方位 家居 風水 風水師 新冠肺炎 健康問題 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入