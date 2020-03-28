風水改善健康運 濕疹明顯好轉

【玄來有意思】「某天到客人家中勘察風水，甫入屋內看見非常簡潔。再仔細看看屋內布局，沒有橫樑壓頂、廁所門亦沒有正面對向房門、窗外景觀亦開揚。」她憶述，當走進某個房間時，看見床頭放了一盞紅色燈。這個宮位正

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