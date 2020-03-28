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紐約工作香港移民 新冠肺炎比911更恐怖

副刊版 2020/03/28

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移居了美國35年的Maria，在紐約曼克頓的會計師樓工作，公司有20人。最初政府要求只能一半人上班，他們只有老闆、接待員、行政部門同事約7人回公司工作，後來政府要求75%，之後更要100%在家工作。

...

欄名 : 防疫訊

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