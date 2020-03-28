紐約工作香港移民 新冠肺炎比911更恐怖 副刊版 2020/03/28 分享： 移居了美國35年的Maria，在紐約曼克頓的會計師樓工作，公司有20人。最初政府要求只能一半人上班，他們只有老闆、接待員、行政部門同事約7人回公司工作，後來政府要求75%，之後更要100%在家工作。 「 ... 欄名 : 防疫訊 相關文章 美國新冠肺炎個案急升 香港移民對疫境感無奈 今日 美國新冠肺炎個案急升 香港移民對疫境感無奈 最新專欄文章 更多 美國新冠肺炎個案急升 香港移民對疫境感無奈 今日 美國新冠肺炎個案急升 香港移民對疫境感無奈 脊醫教路 5招健身球伸展運動 2020/03/26 脊醫教路 5招健身球伸展運動 營養師設計懶人Keep Fit食品外賣 2020/03/25 營養師設計懶人Keep Fit食品外賣 手作人自製800布口罩派基層 2020/03/24 手作人自製800布口罩派基層 新冠肺炎下要日日洗衫 洗衣機水溫設定50至60度有助殺菌 2020/03/21 新冠肺炎下要日日洗衫 洗衣機水溫設定50至60度有助殺菌 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入