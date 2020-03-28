跳出框架思考 智慧城市「新常態」

智慧城市是香港創新及科技政策之四大發展範疇之一，對香港持續增長非常重要。就此，去年年中政府推行「多功能智慧燈柱試驗計劃」，並率先在九龍東安裝了50枝「智慧燈柱」。燈柱其中一個功能是提供實時人流及車流信息，讓政府可以利用大數據分析優化交通，為市民提供更便捷的智慧出行服務。

智慧燈柱被毁 迫改熱能探測

可惜數十條「智慧燈柱」於去年9月在反修例示威行動中，被勇武示威者以電鋸鋸斷，粗暴地拉倒，並把安裝在柱上的電子零件打爛，原因是他們憂慮柱上所裝置的攝錄器，會侵犯市民個人私隱。

盡管政府事前已清楚地解釋攝錄時只會使用最低的解像度，而且器材內並沒有安裝任何人臉識別軟件，但暴徒卻充耳不聞，四處毁壞首批推出試驗的智慧燈柱。

事發後，政府成立多功能智慧燈柱技術諮詢專責委員會。委員會報告早前出爐，認為政府應該繼續推行智慧燈柱計劃，以促進香港5G網絡建設，以及「智慧城市」發展。為減輕市民對智慧燈柱在操作上洩露個人私隱的憂慮，政府建議以熱能探測器（Thermal Detector）取代攝錄器，進行車流及人流的監察。

顧名思義，熱能探測器以物件發放的熱能去確認不同對象，在社會中應用甚廣。例如消防員使用「熱能探測器」在煙霧瀰漫的火災現場中尋找被困者、發現火燒熱點；電纜維護技術人員使用熱能探測器定位過熱的接頭和零件，以消除潛在的故障；在「新型冠狀病毒」防疫工作中，醫務人員使用「熱能探測器」從人群中識別出發燒人士等。

值得注意的是「熱能探測器」只能檢測熱量，「看不穿」衣服、車輛、磚牆等物體，只能看到從物體表面散發出的熱量。因此，它的「對象識別」（Object Recognition）能力比攝錄器較低。

顛覆式創新 須擺脫現有束縛

雖然如此，由於車流及人流監察所要求的準確性並不高，所以利用「熱能探測器」應付「智慧燈炷」相關任務仍是綽綽有餘的，不過對於智慧應用拓展而言卻非常局限。例如「熱能探測器」不能識別車牌，無法把肇事逃逸的司機繩之於法；它不能識別疑犯的面貌，因此疑犯能夠避過耳目逃之夭夭。在科技發達的今天，「智慧燈柱」原本可以很有效地處理這類場景。

過去三年，政府投資過千億元去發展創新及科技，而且在每年的《施政報告》中都提出多項創科發展政策，但有市民仍然認為政府推動創科力度不足，政客亦不時留難挑剔，使香港在創新及科技發展停滯不前，本文關注的多功能智慧燈柱試驗計劃便是其中一個例子。

理論上，創新推動者不宜依循，思維要跳出框外（Think outside the box），特別是推行「顛覆式創新」（Disruptive Innovation）時要擺脫現有的約束，創造「新常態」（New Norm），例如「蘋果之父」喬布斯（Steve Jobs）的顛覆創新完全改變了人類日常通訊的習慣。所以，若然普羅市民仍堅持以「現常態」（Existing Norm）去分析個人私隱保障的利與弊的話，香港創新及科技便難以跳出框框，發展步伐自然會被拖慢，而區內其他城市將會比香港更加有「智慧」。

▲ 為減輕市民對智慧燈柱在操作上洩露個人私隱的憂慮，政府建議以熱能探測器取代攝錄器，進行車流及人流的監察。（資料圖片）