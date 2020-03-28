政商協力減群聚 港府創新保就業

港府昨天宣布抗疫新策，類近國際主流做法，但昨天本地單日新增染疫人數再破頂，官方要遏止疫情蔓延的趨勢，就要提供誘因鼓動商企，實行更嚴厲政策，減少社交接觸，兼帶頭創造臨時職位，穩住基層收入。

港未停餐廳晚市 可靠補貼推嚴例

特首昨承認，近日的禁酒建議未有「對症下藥」，最終公布聚會以4人為限、餐飲業須減少客量、健身室和戲院等全要關閉。增加人際距離的大方向正確，但新冠肺炎新增個案，昨天再創65宗新高，令人擔憂，為免前功盡廢，港府也應參考外國更嚴格的措施，且考慮以第二輪防疫抗疫基金，全方位穩住就業，緩減抗疫政策的經濟衝擊。

目前，德國只准餐廳營運至傍晚6點，英國只准做外賣或自取生意，連本港飲食界議員張宇人，也主張晚市只做外賣。港府出手應對輸入疫情，面對隱形帶毒者觸發多個感染群組，確診衝高，若未見回落的趨勢，官方或要進一步限制餐廳營業時間，或下令轉做外賣，即使影響民生經濟，都要狠下決心嘗試切斷感染鏈。

今次疫情百年一遇，如果新症增幅不下跌，生意定難復甦，藉庫房助商家嚴格抗疫，已無可避免。新加坡剛向新財政預算案大幅追加約2,600億港元，抗衡官員口中獨立以來最嚴重的經濟萎縮、這世代最嚴峻的危機，當中超過三分一是保就業，包括補貼餐飲服務及航空旅遊業者薪金高達50%和75%，還承諾隨時加碼。

香港比星洲多經歷了半年反修例運動，商企尚未復原就要抗疫。有連鎖酒樓近日響應防疫全綫停業1個月，但員工須悉數停薪。本港2月的3.7%失業率乍看不高，卻尚未反映很多打工仔正支取無薪假或年假，隨時有失業之虞，而且更現實的，是即時賺取的人工收入，已經大大減少，生活已經出現困難。

創造臨時職位 保失業者生計

商家是否捱下去，隨時只是一念之差。最近各國派錢支援企業、商界，都標榜極短時間到位，如三星期支票到手，政府若能盡快發放對商企和個人的抗疫支援，至少能一振士氣。特首只透露，新一輪抗疫基金支援以不裁員為前提，細節暫缺，獅城的僱傭資助配對，也可成為借鏡。

非常時勢，需要非常手段穩就業。星洲最近安排了正停工的航企員工，全國宣傳抗疫。港府為本地最大僱主，是否也可考慮新增臨時職位，找生計受挫的打工仔當新冠肺炎熱綫接綫生、居家防疫監察員，解決近日廣受詬病的問題？以實質的職位穩就業。

歐美疫情爆發促成香港新一波疫情，新增染疫人數暴增，本地口罩荒雖近期略有紓緩，但缺口仍大，而過去兩星期新增確診人數持續攀升，早晚為醫療體系帶來壓力，負氣壓病房、隔離病床、醫護人手，將承受巨大壓力。

政府是抗疫主舵手，既要提供誘因鼓動商界，攜手協力，保持有效營業，更要大刀闊斧地抗疫，帶頭開創新職位，穩住岌岌可危的勞工市場。

責任編輯：劉婉雯