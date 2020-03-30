四月份本是郊遊季節，但新冠肺炎疫情肆虐全球，大家還是留家避疫好了。要給宅家孩子一點新活動，家長們就要動動腦筋，或可搞個在家野餐，若家住村屋就好辦得多，在花園或天台便可；若家居有露台，就到露台透透氣；如只有室內空間，也可在家播些輕鬆的音樂，鋪張地墊在家來個特色野餐。

「三文治是方便選擇之一，若嫌方包太單調，可選熱狗包、法包等，我喜愛比得包，像個口袋，可將餡料盛載着，孩子進食時就不易把餡料掉下。」

「那放甚麼餡料？火腿、芝士？」友美琪問。「火腿屬高鈉質且含防腐劑，不建議孩子多吃；想要方便可選罐頭茄汁沙甸魚，它提供奧米加3脂肪酸，且可連骨進食，鈣質含量相對其他魚類高；番茄味亦吸引孩子進食，毋須再額外添加調味。」

「吞拿魚又如何？」「吞拿魚也方便呢，罐頭蓋是拉環式的，毋須用上罐頭刀……」我還未說完，就給美琪打斷：「吞拿魚要配上沙律醬才美味。」「也可試試牛油果呢！選一個較熟的牛油果，切開後可作為醬塗上麵包。另外，可買這款紙盒裝的粟米粒，將粟米粒混入吞拿魚，然後再夾麵包吃。」我建議。

「有否適合孩子的脆口小食？」「穀物早餐是不錯的選擇，不少爸媽誤以為它是經油炸，或因怕熱氣而少選；事實上，它的製作過程中多會添加營養素如維他命、鐵質、鋅質等，除加入鮮奶作為早餐外，以它作為小食亦可。」不過，我提醒她說：「但不宜選擇加入大量糖份的，包括蔗糖、蜜糖、糖漿等，如喜歡甜味建議可選含乾果的穀物早餐；另外，原味果仁如杏仁、合桃、腰果等、即食栗子、小魚乾以及紫菜等，都是具營養價值的小食選擇。」

至於甜品方面，可選擇含較低脂肪的雪糕糯米糍、紅豆雪條。