沒有緊急事情的話，真的暫時不要到中國了，除陸路有擠塞人流的問題外，若是通過機場進關的話，風險也是特別高。疫情境外倒灌的問題，真要爆發的話，隨時是多個國際入口岸的引入爆發，非同小可。當中，尤以最常用的上海機場要較留意。

機場為甚麼高危？因為一來，海外進口的人，健康不明（外國是爆發期，現正值海外華人回來高峰時期，事實上被公開的新增個案大部分也是這種輸入情況），而現在從落地到過關，分分鐘要等六、七小時，這些背景不同的人，聚在機場，等候各種檢查及分流，大增聚眾感染可能。另有不少口罩、全身防備衣等，可能諗住落機後不用，或換新的，棄置不理，接觸到人就大為不妙。

二來，醫護及海關綫路來的消息透露，因為檢查工作太繁重，很多飛北京的也轉到上海檢查（北京是個最熱門的目的地，所以轉機乘客之多可想而知），用工作人員的說法，是系統忙得快要崩潰了（人員也一樣，二十四小時，開兩天工休一天，但通常也不能全休），檢查中漏查或疏忽難免。而這些漏網之魚，就會在沒被隔離的情況下，自行轉機到要去的內陸其他目的地，途上的傳播風險可想而知。

由於檢查及分流出關過程要等很長時間，有時飛機落地到出得機場要花上十個鐘，所以都提醒大家，若真的要入境，香港飛上海可能只是三小時內航程，但須準備好一天的乾糧和充電設備。然後，出機場再得到所屬分區的接收，才統一上大巴去到要去的住所。

有一個笑話是（如果是真事就當黑色笑話吧）：有富人怕坐大飛機回國被感染，特以天價買私人包機座位，十八萬元一程歸國。然後發現，到最終一程，還是和一車大巴的人坐在一起回家。