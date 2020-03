從監控式民主 到「聰明威權主義」

3月26日在未來或會被記下為歷史轉捩點——當日G20就疫情破天荒以視像方式舉行特別峰會,而轉捩之處,見於美國當晚宣布Covid-19(俗稱「新冠肺炎」)確診數字超越中國,接着英國傳來更震撼的消息:首相約翰遜亦告確診。

比較之下,不論幾多人質疑中國的統計數字也好,會議當日,國際輿論整體來說還是相信內地疫情已基本受控,否則湖北不會敢在G20召開峰會前兩天,便恢復對外交通。

政府失效vs人民令體制崩壞?

暫時看來,英美病情似失控,而中國則初步「報捷」。固然不能排除中國「開城」後,或不幸出現另一波確診個案飈升(包括病毒變種),而美國亦有機會再次透過其科技水平,最終成功抗疫。然而,單就過去一周的抗疫工作而論,也確實是有愈來愈多學者和專家認為,所謂「西方管治模式」的超然地位已頓失,多國政府失效並束手無策,反而讓更多人看到威權主義(authoritarianism,或稱獨裁主義)在這個紛亂的世代中有何好處。

可是,專家與其宣告「政府失效」,相對準確的說法應該是人民令體制崩壞——別的地方不說,就以香港為例:家居隔離者要戴的追蹤手帶,部分輿論批評政府人員怎麼不「扣緊些」,皆因大家見到不少港人都會想盡辦法逃避追蹤;又如建議「食肆限酒令」,很多人的想法是漏洞太多(像食客可自攜酒水),而非告誡其他人減少聚會;乃至周末剛實施的食肆每枱人數不多於4人,網絡洗版離不開「5人家庭怎麼辦」以及各種免除自身法律責任的方法。

即是說,不論政府有甚麼抗疫方法也好,總有許多人選擇充耳不聞,或是鑽空子——這跟意大利有不少學生繼續搞畢業派對,美國學生停課卻不留在家而湧到海灘,還有網紅發起舔廁板挑戰Coronavirus Challenge等等——手法及程度縱不同,心態卻類近。

代議民主沒落 「監控政府」呃like

學者John Keane在《民主的生命與死亡》(The Life and Death of Democracy)一書提出了「監控式民主」(monitory democracy)這個概念——他認為傳統的「代議式民主」(representative democracy)已被取代:因為當下民主制度之主要功能,並非展現「誰可代表我」(representation),而更大程度在於「誰可約束政府」(亦即monitory)——特朗普要踢走既得利益者和政界壞分子的口號「drain the swamp」,乃至香港立法會以拉布阻撓和推倒當作「成功爭取」,都可視為以「監控」為本的現代「監控式民主」制度之實際彰顯。

網民高高在上 不甘受制政府

監控式民主近年發展成為民粹主義,基本原因在於社交網絡令任何人「監察政府行為」變得極為容易,甚至說是毫無成本可言:只要按一下「嬲嬲豬」再廣傳,瞬間便會對政府造成一定程度的壓力,那怕原先的帖文根本並不準確或只是假新聞。

由於社交網絡用戶習慣了自己任何時候也是「監察者」的角色,加上連世界各地的官員和議員也經常用如此心態「抽水呃Likes」,一般民眾也難免有種高高在上的感覺——但現在突然因抗疫反過來受政府「強硬制約」,不少人便嗤之以鼻或刻意反抗不守法,導致制度崩壞、抗疫失敗——直至死得人多,社會整體才猛然醒覺:不自律不行,但到時付出的人命代價經已太大。

此消彼長,西方管治模式解決不了危機,以中國為首的「威權主義國家」,自然乘勢推銷。John Keane的觀察是中國和俄羅斯目前的管治手段,跟過去的極權主義(totalitarianism)或獨裁統治(dictatorship)十分不同,故此有必要另起一個名詞:neo-despotism——這種新的管治模式可以繙譯為「新專制主義」,但我認為其他學者(如Bruce Dickson、Cherian George)稱之為「聰明威權主義」(smart authoritarianism)更為傳神,當中包括以下3大元素:

中俄推動社區營造 爭取中產

(1)推動社區營造——過往「極權統治」模式鼓勵互相監察和舉報,並營造一種互不信任的不安氣氛,目的是不想民眾自發聚集以謀反。聰明威權主義則會推動「小區模式」,由監察舉報轉為強調互相幫助(主要原因是政府已經可以透過科技監控,不再靠人)。像今次內地控制疫情和安排居民外出購物,亦是以「小區」為單位。

(2)強調基礎建設——過去獨裁者予人中飽私囊的強烈印象,把國家的資產據為己有,西方學者更稱之為「盜賊統治」(kleptocracy)。聰明威權主義則落力推動各類型大型基建項目,除了可以增加就業,亦能夠強調國家的偉大成就,並展現如何與人民「有福同享」:目的是透過不斷表現政績和經濟發展,從而換取國民支持領導層持續執政,也就毋須所謂的/形式主義上的權力交替。

(3)培養中產信徒——相對過去極權國家往往剝削商人和掠地,聰明威權主義會刻意栽培中產階層,讓這些人的財富快速而穩定增長,並鼓勵他們參與基建投資(但同時遏抑樓宇炒賣)。在這個創富的過程當中,大部分人會被灌以社會必須穩定,才可繼續讓財富增加的信息,並間接令他們相信市民一旦聚焦政治,必定有損經濟。

美藉港人權法整理報告 勢添亂

現時學者和專家的估計是,疫情過後,許多國家也會重新檢討其全球化政策而走向更加封閉,或起碼必須提升國內自我供給的能力,由於許多國家需要資金刺激經濟,因此中國以投資基建大型項目為本的「聰明威權主義」管治模式及「一帶一路」倡議,應該會對許多國家有吸引力。

當然,國際政局如是這樣發展,肯定令美國極為不安,於是兩國產業鍊「脫鈎」(decoupling)勢必加速,估計因5G和華為而起的國際紛爭將在疫情過後,立即急速升溫。至於另一不可不察之焦點,則離不開美國按《香港人權與民主法案》所整理的報告,預計在暑假前發表,繼而有機會在香港引發下一波騷動。

▲ 暫時看來,英美新冠肺炎病情似失控,而中國則初步「報捷」。圖為武漢患者出院。(中新社資料圖片)