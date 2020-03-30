港府市民齊守好 免疫情爆煲

新冠疫情從輕視口罩及社交距離開始，現已在200多國家蔓延，香港人做到了「全民口罩」，保住我們的戰綫長達兩個多月，可是市民現在似乎亦已有所鬆懈，但最近一星期數字飈升，政府加緊力度，勝負仍未分曉。總之，全民抗疫將會是持久耐力戰，稍有不慎就會失守。

各國競爭力 應包括危機應變力

美國現時病例已過10萬，紐約市也已超越武漢而成為疫情的「震央」，但看其疫情發展，以火箭的速度成為世界第一，圖表仍然是steep rise軌道，加上紐約沒有像武漢般封城，紐約州長安德魯古莫亦認為：特朗普無權在聯邦制下封鎖紐約。這麼一來，看來美國有很多大城市將會相繼淪陷，政經强國不勘一擊的程度，比「發展中國家」可能還遜色，以後的「國家競爭力」專家應將「危機應變能力」算進去。不同民主制度的國家及其危機應變能力亦應該是（political economics）政治經濟學的新課題。

美國淪落到要向全球找醫護，及向韓國借醫療用品，足證「表面風光」，內裏疾控政策混亂不堪。至於英國，現在連約翰遜以及王室成員也感染了新冠病毒，可想而知，在歐美國家等地病毒肆虐的程度十分猖獗。但仍有外國專家認為無病不用帶口罩，政客在公眾場所仍沒有帶口罩，口沫橫飛的領袖不帶頭以身作則，難怪外國的隔離及封市效果成疑。

WHO應作指引 促各地嚴格執行

現在全球醫護人員亦缺乏保護裝備，世衞WHO其實責無旁貸，應帶頭作出指引，以及敦促各國嚴格執行及加緊巡查，並以「世界疾控者」的角色調動物資，以確保國家之間不用由於經濟的差異，令醫護人員受到不公平的待遇。

兩種病毒測試 各擅勝場

說回現在比較多人關心的病毒測試問題：現在流行的病毒測試主要有兩類，第一類為PCR（Polymerase chain reaction），即病毒核酸測試，透過從病人深喉唾液或者痰的樣本作病毒核酸測試，首先要將樣本加以整理，為病毒提供養份，增加病毒數量，然後透過提取，放進核酸複製儀器裏面，將其核酸倍數增加，從而得出含有新冠病毒核酸的數量。這種測試的好處是較為準確，以及可以得知病人標本裏面的病毒數量，因此病人在最初感染的頭一到三天，已可以偵測到病毒是否存在，故可以一個較早的方法作出診斷，以及時的治療和病源追蹤。但以深喉唾液採集樣本的壞處，是病者有機會排不到有病毒的樣本，或因病人採集樣本的方法不正確而出現誤差。

另外一種較常見採用的，就是抗體測試，一般當一個病人感染病毒以後，身體會悉出抗體。根據染病的先後，一般而言IgM（免疫球蛋白M）會先在血液裏面出現，然後IgG會較後出現，故透過從樣本中找尋IgG and IgM就可以知道究竟病人有沒有感染，該病毒測試的好處是一般較便宜及需要較短的時間就可以得到結果，但壞處就是一般而言病人會經過5至7日才會有抗體出現，但到這時候才確疹及作治療，該病人已在社區播毒而感染更多的病人。故此種測試一般只在找出社區內「沒有病徵的隱形傳播者」，或當社區巳出現大爆發而要為眾多個案作診斷，或作感染控制分類時較有用。

況且，此類抗體測試成本較低，廠商之間的品質控制未如理想，以往有報道指某廠商出品的測試檢測率遠較實際感染數字低，令檢測者的「假陽性」假陰性增加，令檢測效用成疑。

救人爭分奪秒 政府宜劃一測試

所謂假陽性是檢查指病毒測試陽性，但實際上病人並沒有感染；假陰性則是測試是陰性結果但是實際上病人卻有感染該病毒。可想而知，如某種測試出現的假陽性及假陰性太高，勢影響病人接受測試的準確性以及製造不必要的恐慌。假陽性及假陰性亦對傳染控製造成錯誤評估，令醫療資源造成錯配。

在各國現在醫療資源極度緊絀及救治病人爭分奪秒的時候，如將此類沒有嚴格規管的產品胡亂推出市場，而醫護人員亦不能作適當的病情評估及指導，將會造成另一場醫療災難。

筆者認為，政府應該主導整個防控流程，從各口岸回港的港人及外國人均等地強制隔離，索帶要有徹底追蹤功能，違規、不配合追蹤或刻意呈報虛假資料的人事要處分﹔另各指定私醫診所及急症室均有「劃一的核酸測試」，緊密接觸者要遵守隔離指引，隔離營內資源「取之有道」。

市民倘不配合 2周後或「封市」

「自我家居隔離」制度上雖有改善空間，但亦可透過協商將一些願意支付酒店費的市民入住，減低家居傳播鏈。市民要加強自律性及有常識地思考社交隔離甚至社交戒嚴的真正做法，配合政府甚至較政府呼籲做多做足一點，政府現階段雖然推出的更嚴格社交隔離，但並非真正全禁，若市民不認真配合，再過兩星期，當疫情以每六日翻一倍的數字，香港再實行緊急法全禁商業行為的「封市」一定不遠。單看紐約市，十多天的升幅可達20多倍，可想而知新冠病毒的傳播性多強。

如香港這關失守，出現紐約、武漢的數萬宗個案，將需要數千張深切治療病床及呼吸機，HA爆煲，醫護相繼感染及殉職，將會有數千不同年齡層的香港人死亡，這會是我們香港人想見到的嗎？

（文章只代表個人立場）

▲ 政府現階段雖推出更嚴格隔離措施，但並非真正全禁，若市民不認真配合，疫情以每六日翻一倍，香港再實行《緊急法》全禁商業行為的「封市」一定不遠。 （資料圖片）