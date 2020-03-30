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拓員工哺乳空間 宜津貼僱主推動

評論版 2020/03/30

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新加坡政府宣布，將會在全國中小學設哺乳空間，作為家庭友善政策一環。母乳對新生嬰兒甚為重要，但本港缺乏合適場所，外地則以法例及經濟誘因推動。

新加坡85%的小學、65%中學及90%專上學院，已有為剛分娩女性提供集乳場所，當地教育部日前宣布將會在未來3年讓更多中小學設有哺乳及集乳的房間，更表示在現行法例下，哺乳空間已是教育部建築物的標準建築要求之一。

現時各地都提倡餵母乳，世衞表示6個月或以下的嬰兒應接受全母乳餵哺，合適哺乳及集乳空間是關鍵。美國總統特朗普去年7月簽署通過一項新法例，要求所有公共建築物提供此類場所，強調不可是廁所、提供充足私隱、有椅子、平台及充電設施，但部分建築物可因增設哺乳空間太貴或不合理而獲豁免。

台灣《公共場所母乳哺育條例》下，公共場所、公共交通如鐵路站及機場、商店及面積500平方公尺以上的工作場所都須提供哺乳及集乳空間，法例更禁止任何人禁止、驅離或妨礙婦女在公共場所餵母乳。英國法例雖不要求僱主提供專門用以哺乳及集乳的空間，但僱員有權要求提供廁所以外的房間集乳，以減少衞生風險。

美認證嘉許僱主 星發放津貼

母乳對嬰兒無疑是最好的，僱主主動提供集乳空間更有助挽留及招攬人才，本港衞生署早已為本地僱主提供實施「母乳餵哺友善工作間」的指引，包括提供集乳時段（每日若工作8小時，則提供1小時集乳時段）、提供具私隱及有合適設施的房間、及雪櫃用以存放母乳。

衞生署家庭健康服務去年報告指，多達87.5%的本地母親曾以母乳哺餵，但以全母乳餵哺至4個月大的只有29.1%、堅持至6個月大更只有26.3%。更甚者，工聯會婦委一項調查顯示，本港雖近8成人贊成工作期間內有哺乳及集乳時間，但逾9成人認為本地哺乳及集乳場所及配套設施不足，更有逾5成指公司沒有支持餵母乳的政策或措施，影響餵母乳的意慾。

政府除了立法，亦可提供誘因鼓勵企業實施此類場所。美國俄勒岡政府自1998年起，便有認證計劃嘉許支持餵母乳的僱主。新加坡的僱主可申請工作與生活平衡津貼（Work-Life Grant），獲補貼建立哺乳及集乳空間費用的5成（最多2萬新加坡元），更可申請名為U Flex Family Friendly Grant的津貼，額外獲1萬新加坡元資助推動母乳餵哺友善政策。

港府現時已帶頭在75個政府政策局及部門實施「母乳餵哺友善工作間」政策，若要在民間推動相關措施，應設法讓本地私企僱主響應，為本地打工母親減輕壓力。

調查顯示本港雖近8成人贊成工作期間內有哺乳及集乳時間，但逾9成人認為本地哺乳及集乳場所及配套設施不足。（資料圖片）

撰文 : 沈帥青

欄名 : 港是港非

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