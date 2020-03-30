新冠肺炎疫情對經濟打擊有多嚴重？財政司司長陳茂波在網誌就引述有分析指，經濟動盪將超越2008年金融海嘯，甚至與上世紀30年代「大蕭條」相提並論。

陳茂波昨日的網誌題為「抗疫與經濟」，顯然對疫情下的未來經

...