疫情打擊經濟 超越08年金融海嘯？ 財司警告 市場恐現更大心理震撼 政治版 2020/03/30 分享： 新冠肺炎疫情對經濟打擊有多嚴重？財政司司長陳茂波在網誌就引述有分析指，經濟動盪將超越2008年金融海嘯，甚至與上世紀30年代「大蕭條」相提並論。 陳茂波昨日的網誌題為「抗疫與經濟」，顯然對疫情下的未來經 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 陳茂波料經濟 難如沙士後速反彈 今日 陳茂波料經濟 難如沙士後速反彈 食肆：餐枱距太遠 做不到生意 今日 食肆：餐枱距太遠 做不到生意 最新專欄文章 更多 港府今料出招 立法限市民聚集 2020/03/27 港府今料出招 立法限市民聚集 減民眾聚集 揭港府構思防疫「加辣」 2020/03/26 減民眾聚集 揭港府構思防疫「加辣」 林鄭「禁酒令」 業界若有蹺有轉機 2020/03/25 林鄭「禁酒令」 業界若有蹺有轉機 林鄭向酒吧出招 下個目標是…… 2020/03/24 林鄭向酒吧出招 下個目標是…… 酒吧戲院健身室 林鄭預警或出手 2020/03/23 酒吧戲院健身室 林鄭預警或出手 疫情 新冠肺炎 財政司 陳茂波 經濟 美國 美股 金融 就業 餐廳 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入