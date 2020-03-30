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疫情打擊經濟 超越08年金融海嘯？

財司警告 市場恐現更大心理震撼

政治版 2020/03/30

分享：

新冠肺炎疫情對經濟打擊有多嚴重？財政司司長陳茂波在網誌就引述有分析指，經濟動盪將超越2008年金融海嘯，甚至與上世紀30年代「大蕭條」相提並論。

陳茂波昨日的網誌題為「抗疫與經濟」，顯然對疫情下的未來經

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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