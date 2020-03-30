中小企基層垂危 救急更要快且準

新冠肺炎令環球經濟掉進深谷，本地商企對外對內都慘澹經營，甚至要乾脆停業抗疫。港府身為大家「最後靠山」，實宜參考外國有效的方法，再因應本港的情況，加快放水，尤要補助中小企及失業者，令普羅大眾維持希望，撑下去。

財政司司長陳茂波昨引述分析指，今次經濟動盪勢超08年金融海嘯，甚至能跟上世紀30年代的大蕭條相提並論。新冠肺炎直接奪走的性命，一定多於經濟不景氣，只是大蕭條期間，美國自殺率確由首年每十萬人有14人，遞增至1932年的22人。早幾天，有從事零售的港人夫婦疑受金錢困擾，也可能疊加其他不如意困境，雙雙踏上絕路，但無論如何，人的生命最可貴，多大的困難總會過去，絕不值得放棄生命。香港人一樣經歷過戰爭丶窮困丶瘟疫……等等大災禍，但我們每次都能跨越艱難，找到新機遇，在這些關鍵時刻，政府也扮演着重要的角色。

非福利國最慷慨 美星齊擴失業網

美國最新通過的2萬億美元紓困方案，規模約GDP的9%，新加坡兩輪550億坡元措施更達11%。要看齊美星，香港既要起碼再注約1,000億港元到第二輪防疫抗疫基金，已公布逾1,800億元的各式援助，也要盡快派到公眾手上，刻不容緩。

今次最大力花錢救援的政府，皆非傳統福利國家，背後料因當地國民面對新冠疫情，特別孤立無援，如美國要特別延伸失業救濟資格，救助自由身、零工工作者。星洲現準備向中低階層失業大軍每人派最多2,400坡元，香港嚴格上卻連失業保障都沒有。

去年末季，全港約有12.4萬人失業，約4.7萬人就業不足，但只有約1.25萬宗因失業申請綜援的個案。箇中或是資產門檻過高、申請需時、冀自給自足，還是有儲蓄應急，暫難稽考，但頗能肯定，綜援難以幫助最受疫情衝擊的打工仔，特別停薪留職者。

財援可派可貸 善用儲備穩民心

港府嚴限餐飲業營運後，業界促請仿效英國資助食肆人工。白廳的政策實質更闊，只要僱主不裁撤疫情下無法工作的員工，未來3個月可代支8成薪金，每月最多2,500鎊，甚至更超入息中位數。星洲對各行各業的薪資補貼亦由最初的8%增至25%，個別行業達75%。

一般中小企老闆和員工財力有限，手停口停，要他們配合抗疫，甚至關店，在情在理都應有合理支援。西班牙準備周一起實施更嚴格的居家令，規定所有非必要人員，強制留在家中放兩星期，有薪假由官方包底，打工仔只需要慢慢補回工時。

比起不少外國政府，香港的優勢是長久以來按基本法審慎理財、量入為出，庫房積下巨額儲備。環球經濟上半年勢要負增長，積弱多時的本地經濟可更堪憂，政府在維持審慎及可持續的財政政策下，也應積極進一步考慮如英、星直接補貼，或像美國般借錢給中小企，幫助最受疫情、抗疫措施衝擊的它們支薪，同時救濟失業財困人士，無論未來是否需要償還，都有助穩定人心，以待再沒疫情的香港重臨。

責任編輯：賴偉雄