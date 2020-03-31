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Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售

副刊版 2020/03/31

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去年為配合機動戰士高達40周年及Hello Kitty 45周年的聯乘項目「Gundam vs Hello Kitty」，一推出已引起熱議，這個跨年大製作，早前更在YouTube發放了3集簡短動畫，短

...

欄名 : 旅事通

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