現在還能經海關入境中國的香港人（其他國家的人除了幾種特定原因，絕大部分已不能入），都要集中隔離十四天，這是綜合了一些這兩天飛抵上海的香港人的經驗，由於每天情況和接待人手處理不一樣，當然可能會稍有些不同。首先，入境後通過登入支付寶來取得的健康碼，並沒有想像中那麼嚴格。因為以現時香港作為高風險地區而言，朋友一落地入境，輸入資料後，顯示出來的，即是綠碼，這和達到管控的目標實在是違背。因為未經檢查及隔離的境外入境人士，理應得到的是紅碼。

那填一堆表格申報之後，就按區域分到不同地區的隔離酒店。看來，政府是包了城中不少酒店作隔離用途，查下好些連鎖酒店的訂房平台，都完全訂不到房間了。

進到酒店入住後，每天有安排送三餐飯、兩次量體溫，不容許外出，但可在走廊及大堂等地方走動，除此之外，就沒有更特別的健康管理了。不想吃酒店供應的飯菜，還可以叫外賣和接受外來的物資（好多人於是照訂盒馬等電商食材送到酒店），即是其實管理都幾鬆。除了命令不能離開酒店範圍外，在酒店之內，並沒有太大的隔離效果。那意味如果真有帶病的住客的話，交叉感染的機會還是挺高的。因為就算是自主不往房間外跑，但酒店的人員（不是專門醫護人員，而是酒店員工）接觸那麼多剛入境的人，他們再到你房間量體溫或做維修的話，有甚麼問題也說不準。

此外，送外賣或物資也不可能送到房門口，要自行去大堂取，過程中那些物資和食物也有風險。感覺上，是為了上頭下令改為嚴防輸入病毒，因而走一個看來對入境者極嚴苛但效果未明的流程，因執行起來有不少漏洞。