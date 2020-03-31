疫情期間賺錢有法 行政人員版 2020/03/31 分享： 新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危。不少人都選擇減少外出，以減低病毒感染的風險。早前政府推出新一輪防疫措施，令各行各業難免受影響。 英國求職網站TheLadders指，如大眾在疫情期間被迫要放無薪假、甚至被 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 亞馬遜倉庫爆疫 員工抨缺防護裝備 2020/03/30 亞馬遜倉庫爆疫 員工抨缺防護裝備 Uber司機疑染疫求助 Twitter貼文才獲受理 2020/03/27 Uber司機疑染疫求助 Twitter貼文才獲受理 明星教練化身KOL 疫市教學吸新粉絲 2020/03/26 明星教練化身KOL 疫市教學吸新粉絲 視像面試須注意 肢體語言表情衣着 2020/03/25 視像面試須注意 肢體語言表情衣着 美食肆加福利抗疫 向醫護免費送薄餅 2020/03/24 美食肆加福利抗疫 向醫護免費送薄餅 外賣 foodpanda Deliveroo 疫情 新冠肺炎 肺炎 產品 行業 無薪假 武漢肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入