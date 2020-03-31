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疫情期間賺錢有法

行政人員版 2020/03/31

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新冠肺炎疫情肆虐全球，人人自危。不少人都選擇減少外出，以減低病毒感染的風險。早前政府推出新一輪防疫措施，令各行各業難免受影響。

英國求職網站TheLadders指，如大眾在疫情期間被迫要放無薪假、甚至被

...

欄名 : Good Job Insight

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