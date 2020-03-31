中美控疫戰較勁 加快中興美衰

當全球注意力聚焦新冠疫情之際，曾引人矚目的中美鬥爭沉寂下去，直至最近，中美引發疫症起源爭拗，才顯示中美鬥爭不單未熄火，更因疫情找到了新平台。其實疫症或將給鬥爭帶來關鍵性影響，意義深遠。

先指華瞞疫情 控疫收效批專制

「疫情戰」乃中美間口水戰，實際上是新冷戰的新項目。始於國務卿蓬佩奧以「武漢病毒」為名攻訐中國，中方不滿反駁後，還使出了令人意外的怪招；外交部發言人趙志堅在網上懷疑病毒或由美軍帶到武漢。這個具挑釁性的指控引致美方召見中國駐美大使抗議。隨後特朗普以「中國病毒」來描述新冠肺炎，又引來中方不滿。據報白宮下令官員要統一口徑稱「中國病毒」，並指摘中國隱瞞疫情，且本可控制疫情不使外傳。

自疫情之始，美國反華鷹派便不斷借此攻擊，先是指隱瞞疫情反應不當，到中國有所行動，並取得效果時，又說乃「專制」政權行為，侵害人民自由，或說是犧牲了其他病人而專門照顧肺炎病人。攻訐之言既層出不窮，終於由反華鷹派代表蓬佩奧親自發難，乃必然發展；美國反華勢力利用每個議題發動攻擊，疫情又怎會例外？

問題是特朗普跟上極端路綫，令事件也捲入了大選及黨爭中，讓政敵拿來說事。如《紐約時報》及CNN便詳析了他的謬誤：（一）立場前後矛盾，初時特朗普讚中國抗疫做得好且有透明度，現時說中國隱瞞，乃自打嘴巴。（二）特朗普在疫情上對策失誤受到批評日多，便拉中國作替罪羊。事實是中國早已告知世衞疫情，到武漢「封城」更是全世界都知形勢嚴峻，但特朗普卻一直未有認真行動，直到3月中才在社會壓力下有些作為。

特開罪亞裔 民主黨得益

顯然特朗普想「甩鍋」中國，卻反凸顯失誤，美媒也因而要較客觀地評述中國的抗疫行動。民主黨及其他政敵肯定不會放過特朗普的失誤，事實上他亦錯得很離譜，一直認為可把肺炎當流感而不予重視。據報情報部門早已警告疫情嚴重，可比1918大瘟疫，但他就是不聽，拉中國作替罪羊更是昏招；這引起了亞裔社群不滿，認為會加深在疫情發生後所受歧視。在有可能失去亞裔選票後，特朗普才不得不說停止再用「中國病毒」名稱，但仍堅持中國隱瞞及病毒源於中國。

無論如何，「疫源戰」凸顯了特朗普抗疫的失誤，並令中美關係惡化。開罪亞裔將令民主黨得機。早前眾院議長佩洛西便親到紐約唐人街，指人們不必因疫避開，顯示了對亞裔選票的重視。

特朗普還在其他抗疫方面招惹批評，包括催迫疫苗研製與專家有矛盾，因支援問題與州長罵戰，想在復活節前解封又被州長、佩洛西及軍方等反對。美國的疫症爆發遠未到高峰，隨着疫情及經濟惡化金融危機加深，特朗普的選情將進一步受影響。

白宮兩綫鬥爭 極右不排除換馬

還須注意特朗普及蓬佩奧的分歧。蓬佩奧挑起與中方爭拗，並把特朗普捲入，到特朗普收起「中國病毒」名稱後，蓬佩奧仍在G7會上使用「武漢病毒」名稱及攻訐中國，但遭其他六國反對而出不了聯合聲明。今後特朗普與蓬佩奧的分歧料將持續。白宮內一直有兩條路綫鬥爭，特朗普與極右勢力在中國、朝鮮、阿富汗等眾多問題上有分歧，如果特朗普在抗疫上有閃失，不排除極右勢力會試圖換馬，而蓬佩奧便是替換首選。

值得注意者是特朗普近期氣色甚差：臉上一塊紅一塊黑說話有氣無力，是否因中招令肺功能受損？早前他便曾被懷疑受感染，但檢測指為陰性可信嗎？他能否挺到7、8月共和黨選總統候選人之時？旁邊有人正虎視眈䏙，如特朗普真的中招，會否有人為因素？

抗疫拙劣 成美「蘇彝士事件」？

最後，疫情對中美關係長遠影響如何，已有西方學者作答。美國《外交》雜誌的文章指出，美國抗疫的拙劣表現，會讓中國取代其世界領導地位，疫情成了美國的「蘇彝士事件」。

在上世紀50年代的蘇彝士運河事件中，英國的失策導致其世界霸權的終結。疫情是否美國的「蘇彝士事件」尚待觀察，但可肯定這將加快中興美衰的兩國國際地位變化，令中國崛起更為明顯。特朗普及美國的政治前景，則損耗於由疫症引起的各種內耗而難於自拔，世界變局又前進一步。

▲ 白宮內一直有兩條路綫鬥爭，特朗普如在抗疫上有閃失，不排除極右會試圖換馬，而國務卿蓬佩奧便是替換首選。（中央社圖片）