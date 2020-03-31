老人與狗合拍 共度愉快晚年

日本有養老院為長者配對年紀較大的狗，讓他們能夠在家互相陪伴。此類做法被發現有效改善長者身心健康，寵物亦能有個家，但長者在飼養前仍有多項因素需要考慮。

日前因感染新冠肺炎而病逝的日本諧星志村健，其所主持的動物主題喜劇《阿笨與阿占》，是不少港人的集體回憶。愛與動物嬉戲的老者大有人在，日本更有動物保護組織NPO Dog Duca為年過60歲的長者，配對收容所內不被青睞、年紀較大的狗。

高齡狗運動量低 合長者領養

組織表示，當地長者年過60歲便會被拒絕領養狗隻，獨居長者更甚，而收容所內的老狗亦因體弱多病、需要較多醫療資源而不被垂青，結果較多被人道毁滅，惟年紀較大狗隻，社區融入程度較高，亦不需頻繁運動，較為適合長者。配對成功後，長者能夠找到人生意義，狗隻亦能找到一個家，兩者相伴安享晚年。

美國伊利諾伊州的Pets for Seniors計劃也採取類似做法，為長者配對性情溫馴、社區融入程度較高的老貓老狗，並提供其他支援包括支付領養費用。英國的Dog Dates計劃亦有為獨居長者在他們居住的社區內，配對合適的收容所流浪狗。

據心理治療師Jay P. Granat，寵物有助減輕長者壓力，降低他們血壓，並增加他們的社交及運動量，亦有助他們暫時忘記明日、專注當下。寵物因為需要照顧，而有助為長者生活提供規律，並在一定程度上為長者帶來生活意義。

話雖如此，並非所有長者都適合養寵物。美國護老服務組織ComForCare表示，長者若體能不足，未必能夠單獨照顧寵物，例如幼犬體力充沛及運動量極大，高齡狗隻則可能需要他人幫忙才能出門及落樓梯。不少長者也可能擔憂自己比愛寵更早離世，無人照顧。

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新去年撰文指，本港有逾15萬名獨居長者。幸而，動物治療的理念在本港日漸被接受，亞洲動物基金已有派「狗大使義工」及其監護人探訪養老院，動物醫生（Doctor Pet）亦會與護老院舉辦多種活動，並帶同寵物探訪獨居長者。住公屋的長者不能養寵物，但張建宗出任勞福局局長時曾表示，房屋署會因應個別情況，酌情考慮作精神支柱而飼養的狗隻。

當寵物保母 可充實生活減孤獨

本地長者若體力及時間允許，不妨考慮做「寵物保母」。社企Senior CID現時與愛護動物協會（愛協）合作，將退休人士培訓為寵物保母，安排到流浪動物收容中心實習及幫忙照顧寵物，培訓完畢後會為他們配對有需要的寵物主人，提供收費上門照顧寵物服務，既能充實生活，又可減少孤獨。

本港與日本不同，愛協領養服務不設年齡上限，長者值得考慮自己是否適合飼養寵物（見表），樂齡養老。

▲ 多地推出為長者配對高齡狗隻計劃，此類做法被發現有效改善長者身心健康。（路透社資料圖片）