防疫系統受重壓 全民合力緊急迎戰

新冠肺炎傳染性高，確診理應即時送院隔離治療，但本港有患者要苦等3天才可入院，凸顯隔離病床已嚴重不足，亦大增社區播毒風險。港府當前急務既要堵截病毒在社區散播，嚴打違反檢疫令的劣民，另一方面亦要設法增加隔離病床，避免公共醫療系統因不勝負荷而崩潰，在疫情危急關頭，全民須合力緊急迎戰！

醫療資源有限 分流病人不容緩

有青年上周六確診，直至昨午才獲安排入院。由於確診青年住劏房，不但憂慮傳染同住的母親，更可能因廚廁與4戶人共用，惟恐全部人染疫。截至昨午仍有39人確診後，因負壓床位短缺而被迫在家隔離。

患者確診後遲遲無法入院獲得適當治療，因感染人士急增，自港府本月19日開始對外地入境人士強制檢疫14天後，確診個案在短短12天內累計急增490宗，比之前56天累積個案大增近1.6倍，當中72%屬輸入個案，反映疫情倒灌嚴峻。

惟公院隔離病床既要預留部分床位給一些重症病人，亦要照顧與日俱增的疫情病患者，令隔離病床不敷應用。港大微生物學系講座教授袁國勇指疫情已有點失控，強制外地入境人士檢疫落實前，已有部分潛在帶菌者未經檢測進入社區播毒，無法切斷傳播鏈，若情況持續，隨時會湧現2,000宗本地個案。

面對隔離病床短缺，港府將普通病房改裝成二綫隔離病房，料本周最多有400張病床啟用，以便安置病情較輕患者，從而騰出更多床位供疫情較重人士使用。若確診個案以目前速度增長，料二綫隔離病房很快爆滿，港府須及早綢繆對策。

醫療資源有限，感染者眾，而且增速驚人，分流是可行之法。南韓在疫情大爆發後，採取分流隔離治療，避免增加醫療體系負荷，重病者送院治療，病情較輕的則送到一些由學校或企業宿舍改建的臨時醫院。美國則派軍方醫療船到加州和紐約州，接收醫院的普通病人，好讓醫院騰出床位和集中資源照顧染疫者。

違令劣民判囚 速研新法增病床

現時本港學校停課，體育館停開，若醫院隔離病床持續不足，是否可參考南韓做法，成立臨時醫院，專門治療疫情較輕人士，讓醫院專注處理重症者。前醫管局工程師源柏樑則倡議過將貨櫃屋改裝成隔離病房，分流病人，但須在醫院附近覓空地，以免分散醫護人手。港府亦可考慮徵用私家醫院，將公院內的普通病人和長期病患者分流到私院診治，緩解公院的醫護壓力，既可集中人力物力抗疫，亦可避免公共醫療系統被拖垮。

港府同時亦務必要嚴懲違反檢疫令人士，因他們剛從高風險地區回港，可能是潛在帶菌者，貪一時玩樂或口舌之快而擅自外出，隨時將病毒傳染開去。法庭昨天分別將3名違規人士判囚10天至3個月，港府應繼續加強執法，對被逮個正着的違規人士嚴懲不貸，這樣才能對罔顧他人健康安全、影響醫療系統的自私自利人士，起殺雞儆猴作用。

當下疫情處於大爆發的危險時刻，港府須多管齊下防疫抗疫，而市民為己為社區，也須全力配合，才能打贏這場硬仗。

責任編輯：劉婉雯