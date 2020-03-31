嘉華撑東華 $370萬改建口罩工廠

香港疫情未見減退，人人都需要口罩抗疫，黛安收到風，嘉華國際集團有限公司亦運用佢哋嘅抗疫基金，資助東華三院370萬元，幫東華三院一所綜合職業復康中心部分工場位置，改建為口罩生產工廠。

東華三院計劃將佢哋喺香港仔賽馬會藝進綜合職業復康中心部分工場位置改建做無塵空間，已經成功聯絡口罩製造機器及物料供應商，亦得到香港生產力促進局嘅技術支持。現時經濟低迷，佢哋仲希望培訓殘疾人士協助口罩生產運作，幫佢哋自力更生。

黛安聽講呢個口罩工廠計劃喺6月試產，如果成功試產同攞到相關認證，應該7月就可以正式投產喇，預計最高每月可生產到220萬個醫療級口罩！

嘉華國際主席呂志和博士就話，希望透過支援社福機構生產口罩，可以紓緩醫療、社福機構同有需要市民嘅困境，佢仲特意寄語港人要用「一嘉人」嘅精神凝聚團結力量，秉持「獅子山精神」發放正能量！

黛安知道呢個嘉華國際抗疫基金，其實由疫情發生以來不斷支援中港各地嘅抗疫工作，今次資助東華三院生產口罩，黛安真係超級支持，除咗可以惠及大眾，仲可以為殘疾人士提供一個工作培訓機會，「疫境」之下大家應該團結一心，互相扶持。

本文轉載自《晴報》

▲ 東華職業復康中心部分工場位置將改作口罩生產工廠，相信可以紓緩下口罩短缺問題。

▲ 嘉華國際主席呂志和博士