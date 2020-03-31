【外幣攻略】疫情下了解實際需要 弱匯下加存

投資外幣一向是港人其中一個熱門的理財方法，透過匯率波動賺取外匯差額，或買賣外幣開立外幣定期存款賺取高息等。近期受疫情影響，不少外匯匯率持續下跌，投資者不妨趁機入市，待市場情緒回復後賺取匯率差價。而近年手機銀行的普及更可令大家即使在家工作、足不出戶，都能輕鬆買賣外幣！

利用銀行手機App豐富的外匯資訊及功能 全面了解市場局勢

投資外幣需緊貼環球外匯市場資訊，部份銀行便夥拍外匯資訊權威，於手機銀行7x24提供最新「外匯新聞」、「財經日誌」、「外匯圖表」等資訊。

已於外幣低位入市的投資者，可利用「外匯展望」功能，參考由外匯資訊權威提供1個月、3個月、6個月、1年外幣預測值，捕捉走勢沽出外幣獲利。

未入市或需要更多資訊的投資者，可善用「互動外匯圖表」查看長達3年外幣走勢，比較不同外幣走勢；部份投資者如需要更多專業分析，可觀看「外匯市場評論」，由專業投資產品顧問提供短片及文字短評預悉外匯市況，每天只需要一杯咖啡的時間，在手機銀行上7X24了解疫情下的外匯走勢，隨時調整投資策略。

「互動外匯圖表」- 長達3年走勢圖，自訂技術分析設定

「外匯展望」

外匯資訊權威REFINITIV提供1個月/3個月/6個月、1年外幣預測值，全面掌握市場展望。

「外匯市場評論」

專業投資產品顧問提供短片及文字短評預悉外匯市況

外匯跌至近年低位 用手機app輕鬆自動捕捉心水價位

3月份澳元、英鎊等外幣跌至近年低位，甚至於一星期內波動達10%，手機銀行正正能7x24提供最緊貼的市場消息，某些銀行更有通知到達自訂價位的「到價提示」功能。特別在抗疫期間在家工作，處理工作及家中事務後可能已經是夜深，未必能夠分分秒秒留意匯價波動。手機銀行的「到價提示」便大派用場，它能在外幣到達你心水價位時作出提示，不怕錯失良機。為初次接觸或具多年外匯投資經驗者提供最新資訊分析及便捷功能，以捕捉投資機遇。

「外匯到價提示」

緊貼外幣90天走勢，外幣達目標價時，發出即時推送通知。

手機輕鬆兌換外幣 隨時隨地完成所需

現在疫情下建議市民減少外出，只要善用手機銀行，便能隨時隨地買賣外幣，不需要親身到分行或受分行營業時間及人流所限，更有銀行延長其手機銀行的外幣兌換服務時間，令外幣交易更方便快捷，操作時間及自由度亦大大提升。

一個戶口不同投資 多種外幣一目了然

外幣種類繁多，而港人慣常投資的外幣亦不下十款，若想透過手機銀行作外幣投資時，最好選擇備有多款外幣種類供買賣，以免日後想投資個別外匯時，方發現選擇有限。為投資的彈性及靈活度做足準備，日後遇到機會時更容易抓住從中獲利。

中銀香港手機銀行 一站式外匯體驗

中銀香港手機銀行的外幣兌換服務便能滿足以上需求，包括提供最新外匯新聞及專業市埸評論，亦有多達16種外幣貨幣可供選擇，除星期一至五24小時可進行外幣兌換外，星期六的服務時間更延長至下午5時！

即日起至4月15日，中銀香港的「綜合理財服務」客戶經中銀香港手機銀行兌換歐羅可享100點子兌換優惠，兌換外幣達港幣10萬元或以上，更可享港幣100元獎賞！

對外幣投資有興趣的你，趕快把握這個時機，盡享中銀香港的限時優惠。(詳情：https://bit.ly/3d29mWF)

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