足跟疼痛，舉步維艱，時有站立或運動後痛增。現今資訊發達，搜尋到的資料多得令人眼花繚亂。故此，以下精揀數個最為容易發生的足跟痛原因，期望能幫助讀者執簡馭繁，了解自己或身邊親友的足痛原因。

足底筋膜炎：患者常有較長的病史，無明顯受傷史，疼痛起初較輕，但日積月累每況愈下。足底筋膜炎典型症狀包括早上起床後或久坐後站立時，足跟往往有維持數分鐘的刺痛，但情況在步行短時間後會痛減，若久步痛又增。視診患者足底，常可發現有過高或扁平足弓問題；觸診時常可在腳掌發現整條的足底筋膜痙攣狀況，及足跟底部靠內側處觸摸到僵化樣的筋腱結節。

足底脂肪墊發炎：突發痛症，疼痛程度劇烈。患者以中老年人居多，並多見於體重過重，或經常須站立人士。疼痛位置與足底筋膜炎相近，但臨床觸診已能準確鑑別。足底脂肪炎痛點有足跟底中間位置，同時亦能發現脂肪墊有萎縮變薄情況。

阿基里氏肌腱炎：在小腿筋腱最下段處有明顯壓痛點及牽拉痛感。患者常有運動扭傷後劇痛史，或較輕微痛症，但程度逐漸增加。患處若與健側比較，會發現局部筋腱明顯腫脹。阿基里氏肌腱炎多見於運動員身上，例如長跑或羽毛球等運動項目，參與者須作反覆的彈跳動作。

足跟滑囊炎：痛處及發病史與阿基里氏肌腱炎十分接近，但分別在於足跟滑囊炎的痛點在足跟後方兩側處，小腿筋腱不出現的肌腱炎的牽拉痛感。足跟滑囊炎亦常見於須長期站立及經常奔跑跳躍人士。

若出現以上痛症，有明顯紅腫熱痛者，可對患處予以每天數次的冰敷及充足休息，幫助控制腫脹及止痛；而當症狀明顯緩解後，則轉變為暖敷，以改善患處血液循環，並適當進行物理治療拉筋及肌力鍛練，協助軟組織修復。讀者如對以上內容有疑問，可向相關的醫療人員查詢。

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