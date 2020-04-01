每個時代有各自崛起的所屬新媒體，大時代大事件催化了這些媒體的更迭。一場疫情令大家宅在家，造就了網絡直播在中國的真正火熱時代。

現在有說法，指今年才是直播的真正元年，意思是，直播這科技形式，當然不是新東西，起碼已發展了三代。早在二○一六年，已開始小眾間流行看直播間，打賞播主的玩意，性質多為宅男打開手機，看他們的「女神」的隨意演出，就等如有個女孩在網上與你聊天。她們會唱歌，會和觀者溝通，性質近於個體間的情感交易及滿足。

去年網紅直播主的出現，和電商結合，強化了「帶貨」一詞，令直播進入第二波，即直播的目的，變成賣場帶貨。當然也就是直播網紅薇婭和李佳琦的時代，隨時一個直播時段賣過百萬的貨品，圍觀人數可達千萬。

前幾天，一般安排在三月底四月的上海時裝周，因疫情關係，也轉為雲上時裝周，觀眾點入淘寶網或app就能看到不同中國品牌的網上發布會。

這時就會發現，時裝推廣因這次疫情後，真的從此不一樣了，今年沒有了舞台走catwalk、沒現場觀眾，自然也沒有時尚界大款打崩頭爭坐第一排的戲碼。一個小鎮青年和雜誌女強人都可無差別同時收看，同時意味時尚圈的光環被打破。更大的氣氛轉變是，大家會發現，時裝騷一旦放上網作直播，因為同時有主持人導讀，又有屏幕上的彈幕出現，叫人直接點擊購買，那亦即時把catwalk舞台變成大賣場。電商直播的成功本質，在於直播主持人的個人號召力和推銷能力。這是成功直播的重點，是即時互動，是不用直接接觸的人與人交流，是買者對於直播主的信任。新時代的網紅需求，不是演技不是美顏，而是導購能力。