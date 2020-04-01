「重要的是不要停止疑問，好奇心有其存在的理由。」這是愛因斯坦的名言。懂發問確實很重要，人類和社會的進步皆源於此。我喜歡跟小孩相處，他們有超強好奇心，會提出千奇百怪的問題，是很好的靈感泉源，也可令成人反思習以為常、人做我做、「係咁㗎啦」的想法和行為。

我曾被小孩問過以下問題：一、為何人會死？二、為何大人可以晚睡，小孩卻不能？三、為何大人要結婚？四、結婚是否即以後只能同一個小孩玩？若我想和另一個小孩玩，點算？五、人為甚麼要上班？六、上班好玩嗎？七、為何小孩上廁所要問老師，但大人就不用問大人？八、為何要考試？為何要背書？九、為何爸爸從不看書，但時常迫我看書？十、為何媽媽說不能沉迷打機，但她卻連夜煲劇？

這些問題很有趣，甚具哲學性和啟發性，若大人用心想想，或會恍然：「係噃！點解㗎呢？」面對天真又好奇的小孩，我從不阻止他們發問，亦不會緊張地要提供一個所謂標準答案。最重要的，是要保留小孩的好奇心，所以我會同樣提出古靈精怪、千奇百怪的反問，跟小朋友一起思考，大家時而認真探索、時而天馬行空、時而扭作一團大笑，共度好時光。我深信，做大人的，在小孩成長階段的最大貢獻，就是尊重他們發問的權利，不去扼殺孩子的好奇心。

若一個社會不鼓勵發問，或只能在容許的範圍內問容許的問題，又豈能前行？教育制度若不允許學生問奇怪的問題、若老師說的就是「標準答案」、若所謂「標準的」答案就是唯一且正確的、若學生只能學那些被大人給他們制定為「對的事情」的東西，那麼，這個社會將只會培養出不再發問，甚至連解決問題能力也喪失、只懂看着標準答案行事的一代。

若一個社會只想培養不要發問只需聽話的「乖」人，背後原因或是：一、有些問題連大人也不懂答，怕被問到口啞啞；二、「乖」人最容易控制；三、那個社會潛藏太多不能問的秘密。