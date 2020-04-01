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滙豐派息遭道德綁架 須據理力爭

評．析．天下版 2020/04/01

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為拯救國家經濟走出新冠肺炎下困局，歐美各國政府各出奇謀，最新的口徑對準銀行。歐洲央行最新出招要求銀行暫停派股息，以保留現金增借貸。英國銀行同面對叫停派息壓力，甚至有輿論促請監管機構迅速行動，叫停滙豐（

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撰文 : 杜擎師

欄名 : 交易講場

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