滙豐派息遭道德綁架 須據理力爭 評．析．天下版 2020/04/01 分享： 為拯救國家經濟走出新冠肺炎下困局，歐美各國政府各出奇謀，最新的口徑對準銀行。歐洲央行最新出招要求銀行暫停派股息，以保留現金增借貸。英國銀行同面對叫停派息壓力，甚至有輿論促請監管機構迅速行動，叫停滙豐（ ... 撰文 : 杜擎師 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 盈富疫市吸資 為無差別沽貨論平反 2020/03/31 盈富疫市吸資 為無差別沽貨論平反 交易講場 - 「風險平價策略」損手 環球金融添動盪 2020/03/30 「風險平價策略」損手 環球金融添動盪 交易講場 - 美股走出最短熊市？ 牛市還看疫情 2020/03/28 美股走出最短熊市？ 牛市還看疫情 交易講場 - 長和將帥低吸 董事增持見底指標？ 2020/03/27 長和將帥低吸 董事增持見底指標？ 交易講場 - 走出恐懼變貪婪？ 港股反彈看港滙 2020/03/26 走出恐懼變貪婪？ 港股反彈看港滙 疫情 新冠肺炎 滙豐控股（00005） 派息 香港 經濟 英國 銀行 金融 歐洲 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入