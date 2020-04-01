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網上結識有緣人 疫下速食文化改

評論版 2020/04/01

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全球民眾因應新冠肺炎，交友談情等活動都需搬到網上，令各大交友App用量增加。有學者認為，疫情可能改變約會文化，減少速食、增加交流。

百大最熱門App 約會佔10個

疫情下的浪漫不減反增，據約會網站OkCupid統計，其新增對話自疫情以來已上升7%。交友程式Bumble的活躍用戶人數在步入3月第二周時，亦上升8%，在部分城市如紐約及三藩市的信息量更大增2成。而iTunes最熱門的100個App當中，有10個是約會程式。

此類工具在強調社交距離的當下可起多種正面作用，包括提供社交途徑，以減少沉悶及孤獨感，不少更會履行社會責任，主動提醒用戶注意衞生與安全，例如Tinder會為用戶發送防疫小貼士及世衞最新資訊，更有一款名為Quarantine Together的交友App因應疫情而生，提醒註冊用戶要洗手，用戶確認洗過手後才會與其他用戶配對視像聊天。

澳洲西悉尼大學學者Lisa Portolan表示，交友平台用戶迫於形勢減少真人見面約會，更多在網上聊天認識對方，或有助改變現有的約會文化。

美國喜劇家Lane Moore接受外媒採訪時亦指，自己過去在Tinder上遇到的人不少都想略過談話、直接見面，但發現現時的網上聊天更多由男性帶動，有助她判斷對方為人如何。

用戶更善良 願多表達自己

速食約會不再，取而代之的是更長的對話，未嘗不是好事。《德國之聲》日前報道，Tinder用戶的平均對話長度在2至3月期間增加1至3成，有迹象顯示用戶變得更善良、願意多表達自己、及尋找具建設性的溝通方式。新加坡的網上紅娘如社交發展網（Social Development Network）除了希望人們在情緒層面多作交流，更鼓勵單身人士趁疫情多學一門語言或技能，提升個人形象。

疫情能否為交友App的約會文化帶來長遠改變，或言之尚早。不過，在本港，使用交友App的原因並非純粹追求速食文化。《Time Out》去年調查發現，使用交友App的主要原因是想認識新朋友（48.2%），其次為尋找真愛（29.3%）。本港更有情侶研發名為Slowly的交友App，顧名思義與速食文化毫不沾邊，反而鼓勵用戶寫信並結交世界各國的筆友，去年榮獲「Google Play Awards 2019最具突破應用程式獎項」。

善用科技對話 助促進感情

網上結識有緣人，是否真的不能綫下見面？紐約市長白思豪（Bill de Blasio）被問及時答道，毋須放棄社交生活，但需持基本常識，例如自己或對方染病則不應約會見面，亦應保持一定距離，以及避免接吻。美國疾控中心亦建議，人們應該與他人保持約6英尺距離。

現時疫情越趨嚴重，與其堅持見面約會，有情人為己為人着想，應考慮暫時善用科技對話，增加溝通或反而有助促進感情。

市民在疫情下減少社交活動，令各大交友App用量增加。（資料圖片）

撰文 : 沈帥青

欄名 : 港是港非

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