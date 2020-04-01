環球經濟陷衰退 股市警號難解除

受到COVID-19此教科書式的黑天鵝事件衝擊，環球資產價格出現劇烈震盪，各地市場的相關性顯著上升。參考今年首季中國的經濟表現以及美國股市的歷史性波動，假設環球疫情未能夠在短期內有效受控，勢必出現全球性大衰退，極度寬鬆的財政及貨幣政策難以獨力支持資產價格。

疫情重擊經濟 力度超金融海嘯

年初，疫情在中國內地肆虐。為了控制病毒擴散，春節前後，內地所有非必須行業的經濟活動緊急停頓數周之久。即使在疫情初步受控後，受到多個地方交通及檢疫限制措施的影響，復工步伐亦相對遲緩。要控制疫情，短期內沉重的經濟代價在所難免。

1至2月，中國所有主要經濟指標均創下有紀錄以來最差表現。固定資產投資總額同比下降24.5%；實質社會消費品零售量下跌23.7%；規模以上工業增加值實質下降13.5%。在重中之重的勞工市場，2月城鎮調查失業率升至6.2%，環比升0.9個百分點。第一季度，內地GDP變化將首次錄得萎縮，而且幅度會相當顯著。

既然連本來經濟增速達6%左右的中國，也將破天荒出現負增長，那麼經濟增長動力原本已經頗為溫和的發達經濟體，就更難逃大衰退的命運。按照目前疫情發展及政府採取的封城措施，美國、歐元區、英國均有可能在今年上半年創下有史以來最嚴重的經濟萎縮；日本繼2019年第四季負增長後，今年第一季表現將確認其成為第一個進入技術性衰退的發達國家，奧運延期更是雪上加霜；澳洲經濟去年沒有被嚴酷的山火擊倒，但面對COVID-19的衝擊，這個保持着已發展經濟體最長擴張周期的國家，紀錄將終結於接近29年。

發達經濟體全面衰退，亦會反過來影響第一波疫情基本受控的中國。按照彭博估算，目前約有佔全球GDP三分之二國家正實施不同程度的封城措施。作為全球最大的商品貿易國，中國的出口行業，由於國際需求暴跌，必然面對嚴峻挑戰。即使內地第二季表現有所改善，亦未必能夠恢復正增長。中國復甦需時，意味着亞洲新興市場的前景亦不容樂觀。

因此，如疫情未能短期內受控，於2020年上半年，幾乎全球所有已發展經濟體及新興經濟體均難免陷入嚴重的負增長。衰退周期長度取決於疫情發展，但就深度與闊度而言，勢必遠超金融海嘯。在如此嚴峻的宏觀環境下，資產市場難以單靠超寬鬆貨幣政策力挽狂瀾。

股市持續巨幅波動 屢破紀錄

由於全球各地均受COVID-19衝擊，各類資產價格的相關性急升。同時，疫情對經濟前景造成史無前例的不確定性，美國股市出現各種極端表現，反映資產價格正經濟歷史性的巨幅波動。從2009年3月至2020年3月，美國股市創下史上最長且最強的牛市，11年內累計升幅超過令人膛目結舌的400%。期內美股曾經經歷6次調整（跌幅逾一成），每次均成功避免跌入熊市（跌幅逾兩成），但第7次終於難逃厄運。

首先，在2月19日升至歷史高位後，標普500指數在6個交易日內跌幅超過10%，創下了歷史最快的調整紀錄；然後，在此基礎上，僅過了10個交易日，標普500就進入了跌幅超過兩成的熊市區間，創下了16個交易日內步入熊市的最快紀錄；最後，僅過了6個交易日，標普500累計升幅超過30%。總結整個過程，美股在22個交易日內，連續寫下最快貶值一、二、三成的跌市紀錄。至今為止，美股史上共出現過17次跌幅超過三成的熊市，而這次跌勢，比過往16次都要急。

然而，受到聯儲局無限量寬措施的刺激，標普500指數在三日內急升18%，創下美股接近一個世紀內最強勁的三日升勢。在短短一個月內，美股經歷了史上最長牛市的終結、史上最快貶值三成的急挫、以及近一個世紀內最大的三日升幅。毫不誇張地說，美國股市近期的波動，是史上之最。而且，美國並不是例外，前所未見的波動，在歐洲大陸、英國、日本、加拿大、澳大利亞等主要成熟市場同時出現。環球股市的相關性與波動性，均上升至極端水平。

同樣升至極端水平的，還有各主要央行的貨幣寬鬆程度。在聯儲局帶領下，西方主要央行已經「清一色」地實施零或負利率加上巨額量化寬鬆的政策，儲局主席鮑威爾甚至明言資產購買規模沒有上限。在截至3月25日的短短一個星期內，聯儲局總資產規模增加了驚人的6,000億美元，與當年整個第二次量寬（QE2）規模相若。

換言之，聯儲局在一個星期內，就完成了從2010年11月開始總共歷時8個月的QE2買債總額，稱得上匪夷所思。

行業停產消費減 QE效用難持久

在可預見的未來，聯儲局資產負債表規模會屢創新高，聯邦基金利率長期維持在0%至0.25%。不斷膨脹的資產規模以及處於歷史低位的基準利率，成為西方幾乎所有主要央行的新常態。然而，激進的非傳統貨幣政策難再力挽狂瀾，熊市的格局在短期內不會改變。

COVID-19的影響與普通經濟衰退的不同之處在於，多個行業完全暫停生產，私人消費的選擇被迫大幅減少。無論利率如何下調，量寬如何加碼，亦不可能重新啟動經濟活動。企業不僅盈利急挫，而且面對前所未見的不確定性，連前景展望也無法提供。

股價因此失去基本因素支持，投資自然變得像一場博彩，造成驚人的波幅。此外，能夠從銀行獲得貸款的企業，普遍專注於應付必要開支，無法再進行股份回購或增加派息等金融工程活動，量寬與零利率等寬鬆措施也就失去刺激股價的能力。

避險情緒續現 國債牛市未完

同時，由於商業活動大範圍停滯，企業現金流受到嚴重幹擾甚至中斷，不同投資級別的企業債價格均難免下滑。要在債市中尋求避風港，就只能寄望於主權債。

誠然，目前各國推出史無前例的巨額財政刺激，公共赤字難免飈升，財政紀律堪憂。然而，受到基準利率降至歷史低位、各主要央行的量寬措施不斷買入國債、以及投資者避險需求上升等三個因素支持，成熟市場的國債孳息有機會繼續反覆走低。在最近18個月，美國十年期國債孳息累計下跌約2.6個百分點之多，而久期為三個月以內的美國國庫券，更破天荒地出現負利率。

在今年第二季，全球經濟將深陷衰退，即使主要央行不遺餘力提供支持，股市仍然會極為波動。相比之下，發達國家國債是少數能夠直接受惠於超低利率與量寬的資產類別，預計國債孳息將反覆下滑。環球股市持續受壓，但主權債的長期牛市並未結束。

▲ 疫情對經濟前景造成史無前例的不確定性，美國股市出現各種極端表現。（法新社資料圖片）