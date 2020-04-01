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7仔早餐券開售 每份$11好抵食

行政人員版 04:00 2020/04/01

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一日之計在於晨，想歎個飽肚又健康嘅早餐，去7-Eleven就可以搞掂。黛安知道由今日（4月1日）起至本月28日，7仔會推出「朝氣麵包套餐券」，每本售價$55，包括5張朝氣麵包套餐換領券，平均$11就可以換領1份全新「朝氣麵包套餐」。

每張套餐券可選擇1款指定7-SIGNATURE日式包裝麵包，包括6款$8至$10嘅日式人氣麵包，例如7-SIGNATURE富良野蜜瓜包、紅豆包、日式咖喱牛肉包、忌廉牛油軟包、芝士包、吞拿魚包，仲有黛安最鍾意嘅北海道3.6牛乳包。除咗有多款滋味麵包之外，客人仲可以自選一款指定飲品，包括維他奶、鈣思寶或其他維他新鮮奶類或豆製飲品，滋味早餐任你自由配搭。

講番今次7-SIGNATURE日式包裝麵包，其中富良野蜜瓜包採用北海道富良野蜜瓜作原料，製成幼滑蜜瓜忌廉醬，並在北海道提煉及生產，紅肉蜜瓜香味配搭濃郁牛奶風味，口感豐富。至於7-SIGNATURE北海道3.6牛乳包，則選用北海道3.6牛乳製成鬆軟麵包，口感順滑，每一口都充滿濃郁奶香。咁多精采早餐配搭，食早餐就唔怕悶啦。

本文轉載自《晴報

7-Eleven今日推出早餐組合券，平均$11就可換領朝氣麵包套餐乙份。

每本朝氣麵包套餐券售$55，包括5張朝氣麵包套餐換領券。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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