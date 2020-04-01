有記者問我，在疫情下對初創有甚麼建議。其實不同行業、不同企業的情況都不同，不能一概而論。我們集團有一半公司成立了不夠三年，對初創的處境也頗了解。成立不久和規模不大的企業，受疫情衝擊可能較少，他們靈活應變的能力更強；反而稍具規模但儲備不足的企業，面對市場的突然萎縮，挑戰更大。

面對這一波衝擊，企業要做的不外乎是開源節流之類的老生常談。但這場疫情不會很快過去，企業要有長期抗戰的準備，如果手上資金捱不到六個月便會很危險。因為即使疫情過去，經濟也大受打擊，未必能夠立刻恢復去年初的榮景。

在香港搞生意，很多行業的主要成本都是人工和租金。租金受租約所限，未必能減省，但也不妨跟業主商量一下，很多業主都體諒企業的處境，願意提供一些短期紓困措施。節流措施很難不影響員工，企業領導人應該坦白讓員工了解公司的財務狀況，並且開心見誠地跟員工討論節流措施，任何方法都比公司倒閉、讓全體員工失業好。

如果能通過開源節流生存下來的，應該趁這段時間打好基礎，和客戶建立關係。疫情總會過去的，但顧客卻不一定會回頭，趁現在不太忙，可以多投資於客戶關係上。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》